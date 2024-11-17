Muazzez İlmiye Çığ\'ın Vefatı Üzerine Taziye Mesajları

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(MERSİN)- Arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit taziye mesajı yayımladı.

Türk arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine, Çığ'ın uzun yıllardır yaşadığı Mersin'in Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit taziye mesajı yayımladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sosyal medya üzerinden yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin değerli bilim insanı, arkeolog, dil bilimci, sümerolog ve Cumhuriyet kadını Muazzez İlmiye Çığ'ın, yaşamını sürdürdüğü Mersin'de hayata veda ettiği haberini almanın üzüntüsünü yaşıyorum. Mersin'de defnedilecek olan Çığ'a insanlığa katkıları için şükran borçluyuz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de sosyal medya üzerinden yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır Mersin'imizde yaşayan Cumhuriyetin simge isimlerinden, değerli arkeolog, Sümerolog ve dil bilimci Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum, başımız sağ olsun."