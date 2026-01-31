Mübadelenin 103'üncü Yılında İki Yakanın Ezgileri Konak'ta Yankılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mübadelenin 103'üncü Yılında İki Yakanın Ezgileri Konak'ta Yankılandı

31.01.2026 13:13  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi, 103 yıl önce Ege’nin iki yakasının büyük bir acıyı paylaştığı, mübadillerin yerinden, yurdundan ayrılıp karşı kıyıda yeniden hayata tutunduğu Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi anısına bir anma programı düzenledi. Konak Belediye Başkanı Nilüfger Çınar Mutlu, "103 yıl sonra bir arada olmak, büyüklerimizin yolculuğunu hatırlamak, onların bir bavula sığdırdığı ömürlerini, geride bıraktıkları evlerini, mahallelerini, mezarlarını, komşularını birlikte anmak benim için çok kıymetli. Konak bugün, kültürel olarak bu kadar zenginse bunda mübadillerin çok rolü var" dedi.

(İZMİR) - Konak Belediyesi, 103 yıl önce Ege'nin iki yakasının büyük bir acıyı paylaştığı, mübadillerin yerinden, yurdundan ayrılıp karşı kıyıda yeniden hayata tutunduğu Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesi anısına bir anma programı düzenledi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, "103 yıl sonra bir arada olmak, büyüklerimizin yolculuğunu hatırlamak, onların bir bavula sığdırdığı ömürlerini, geride bıraktıkları evlerini, mahallelerini, mezarlarını, komşularını birlikte anmak benim için çok kıymetli. Konak bugün, kültürel olarak bu kadar zenginse bunda mübadillerin çok rolü var" dedi.

Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi'nde gerçekleştirilen anma etkinliğine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ev sahipliği yaparken, programa Rumeli, Balkan ve Ada Türkleri Dernek ve Federasyon başkan ve yöneticileri, CHP Konak İlçe Yöneticileri, muhtarlar, mübadil çocukları ve torunları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Rumeli ve mübadele türkülerinin yanı sıra geleneksel ve modern dansla harmanlanan gecede Tuna Kültür ve Sanat Derneği (TUNADER) Rebetiko Müzik Grubu sahne aldı. Yönetmenliğini Nuri Dengiz'in, koordinatörlüğünü Çiğdem Sabuncuoğlu'nun üstlendiği konserde Onur Dağlı'nın dans performansı da büyük alkış topladı.

"Hep birlikte el ele, omuz omuza, çok güzel bir yaşam inşa ettiler"

Programın açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kendisinin de Yunanistan Serez'den göçen bir mübadil ailesinden geldiğini söyledi. 103 yıl sonra, o yolculuğu, suyun öte yakasından müzik ve dansla hep birlikte bir kez daha hissedeceklerini ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

"Bugün suyun öte yakasından gelen sizlerle buluşmak, burada 103 yıl sonra bir arada olmak, büyüklerimizin yolculuğunu hatırlamak, onların bir bavula sığdırdığı ömürlerini, geride bıraktıkları evlerini, mahallelerini, mezarlarını, komşularını birlikte anmak benim için çok kıymetli. Onlara çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Benim ailem de 103 yıl önce Yunanistan Serez'den geldi. Yaşadıkları gerçekten büyük bir travma. Ama hepsi geldikten sonra İzmir'de ve Anadolu'nun farklı yerlerinde yaşama tutundu. Hayata tekrar sıfırdan başladılar. Yeniden evlerini, işlerini, mahallelerini, dostluklarını kurdular. Ne mutlu ki barış içinde hep birlikte İzmir'de ve Türkiye'de el ele, omuz omuza, çok güzel bir yaşam inşa ettiler. Konak bugün, kültürel olarak bu kadar zenginse bunda mübadillerin çok rolü var. Gelenlerin getirdikleri, kültürleri, gelenekleri, alışkanlıkları, mutfakları, yemekleri, her şeyiyle Konak'ı ve İzmir'i çok zenginleştirdiklerine inanıyorum."

"Mübadiller çok çalışarak örnek bireyler oldular"

Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler de bir konuşma yaparak, verdiği destekten ötürü Başkan Mutlu'ya teşekkürlerini iletti. Özkardeşler, mübadelenin bir travma yarattığımı ama mübadillerin çok çalışarak örnek olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Konak'ta mübadele unutulmuyor, her zaman hatırlanıyor. Bir mübadil belediye başkanımız var; Konak Belediye Başkanımız. Ne zaman Rumeli, Balkan ve Ada Türkleri desek tüm imkanlarını seferber ediyor. Anılarını, hatıralarını, mezarlarını ve vatan bildikleri topraklarını mübadiller maalesef bir daha geri dönüp görme imkanı bulamadılar. Mübadele sosyal, ekonomik, siyasi ve psikolojik olarak çok büyük bir travmaydı. Bu konuda cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mübadeleyle Anavatan Türkiye'ye gelen hemşehrilerimizin sıkıntılarını çözmek, acılarını dindirmek için genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkanlarını seferber etti. Mübadiller de göç ettikleri, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselmesi, yücelmesi ve daha iyi yerlere gelmesi konusunda çok çalıştılar ve örnek bireyler oldular. Atatürk'ün dediği gibi Evladı Fatihanlar kaybedilen toprakların aziz hatıralarıdır."

"Unutabileceğimiz şeyler değil"

Eşrefpaşa Giritliler Derneği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ali Peynirci ise mübadelenin asla unutulmayacağını dile getirerek, "Mübadele'nin 103'üncü yılında tekrar bir aradayız. Yaşananları unutmamak adına, hatırlamak adına... Oradan tahta bavullarla gelen büyüklerimiz bir hayatı bırakıp yeni bir hayata geldiler. Çok büyük zorluklarla geldiler. Unutabileceğimiz şeyler değil" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından TUNADER Rebetiko Müzik Grubu sahneye çıkarak her iki kıyıda yaşananların etkileyici hikayesini anlatan türküleri seslendirdi. Onur Dağlı'nın dans performansı ise geceye hem renk hem de anlam kattı. Konseri izlemeye gelenler Rumeli türkülerine ve mübadeleyi anlatan eserlere eşlik ederken duygu dolu anlar yaşadı. Gecenin sonunda sanatçılara teşekkür plaketi takdim eden Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Senden Başka (Milisse Mou) şarkısını koroyla birlikte söyledi.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Yönetim, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Çınar, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mübadelenin 103'üncü Yılında İki Yakanın Ezgileri Konak'ta Yankılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Antalya’daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın Antalya'daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu
İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü

15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 16:24:19. #7.11#
SON DAKİKA: Mübadelenin 103'üncü Yılında İki Yakanın Ezgileri Konak'ta Yankılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.