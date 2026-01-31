Mübadelenin 103'üncü Yılında İki Yakanın Ezgileri Konak'ta Yankılandı

(İZMİR) - Konak Belediyesi, 103 yıl önce Ege'nin iki yakasının büyük bir acıyı paylaştığı, mübadillerin yerinden, yurdundan ayrılıp karşı kıyıda yeniden hayata tutunduğu Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesi anısına bir anma programı düzenledi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, "103 yıl sonra bir arada olmak, büyüklerimizin yolculuğunu hatırlamak, onların bir bavula sığdırdığı ömürlerini, geride bıraktıkları evlerini, mahallelerini, mezarlarını, komşularını birlikte anmak benim için çok kıymetli. Konak bugün, kültürel olarak bu kadar zenginse bunda mübadillerin çok rolü var" dedi.

Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi'nde gerçekleştirilen anma etkinliğine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ev sahipliği yaparken, programa Rumeli, Balkan ve Ada Türkleri Dernek ve Federasyon başkan ve yöneticileri, CHP Konak İlçe Yöneticileri, muhtarlar, mübadil çocukları ve torunları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Rumeli ve mübadele türkülerinin yanı sıra geleneksel ve modern dansla harmanlanan gecede Tuna Kültür ve Sanat Derneği (TUNADER) Rebetiko Müzik Grubu sahne aldı. Yönetmenliğini Nuri Dengiz'in, koordinatörlüğünü Çiğdem Sabuncuoğlu'nun üstlendiği konserde Onur Dağlı'nın dans performansı da büyük alkış topladı.

"Hep birlikte el ele, omuz omuza, çok güzel bir yaşam inşa ettiler"

Programın açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kendisinin de Yunanistan Serez'den göçen bir mübadil ailesinden geldiğini söyledi. 103 yıl sonra, o yolculuğu, suyun öte yakasından müzik ve dansla hep birlikte bir kez daha hissedeceklerini ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

"Bugün suyun öte yakasından gelen sizlerle buluşmak, burada 103 yıl sonra bir arada olmak, büyüklerimizin yolculuğunu hatırlamak, onların bir bavula sığdırdığı ömürlerini, geride bıraktıkları evlerini, mahallelerini, mezarlarını, komşularını birlikte anmak benim için çok kıymetli. Onlara çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Benim ailem de 103 yıl önce Yunanistan Serez'den geldi. Yaşadıkları gerçekten büyük bir travma. Ama hepsi geldikten sonra İzmir'de ve Anadolu'nun farklı yerlerinde yaşama tutundu. Hayata tekrar sıfırdan başladılar. Yeniden evlerini, işlerini, mahallelerini, dostluklarını kurdular. Ne mutlu ki barış içinde hep birlikte İzmir'de ve Türkiye'de el ele, omuz omuza, çok güzel bir yaşam inşa ettiler. Konak bugün, kültürel olarak bu kadar zenginse bunda mübadillerin çok rolü var. Gelenlerin getirdikleri, kültürleri, gelenekleri, alışkanlıkları, mutfakları, yemekleri, her şeyiyle Konak'ı ve İzmir'i çok zenginleştirdiklerine inanıyorum."

"Mübadiller çok çalışarak örnek bireyler oldular"

Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler de bir konuşma yaparak, verdiği destekten ötürü Başkan Mutlu'ya teşekkürlerini iletti. Özkardeşler, mübadelenin bir travma yarattığımı ama mübadillerin çok çalışarak örnek olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Konak'ta mübadele unutulmuyor, her zaman hatırlanıyor. Bir mübadil belediye başkanımız var; Konak Belediye Başkanımız. Ne zaman Rumeli, Balkan ve Ada Türkleri desek tüm imkanlarını seferber ediyor. Anılarını, hatıralarını, mezarlarını ve vatan bildikleri topraklarını mübadiller maalesef bir daha geri dönüp görme imkanı bulamadılar. Mübadele sosyal, ekonomik, siyasi ve psikolojik olarak çok büyük bir travmaydı. Bu konuda cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mübadeleyle Anavatan Türkiye'ye gelen hemşehrilerimizin sıkıntılarını çözmek, acılarını dindirmek için genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkanlarını seferber etti. Mübadiller de göç ettikleri, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselmesi, yücelmesi ve daha iyi yerlere gelmesi konusunda çok çalıştılar ve örnek bireyler oldular. Atatürk'ün dediği gibi Evladı Fatihanlar kaybedilen toprakların aziz hatıralarıdır."

"Unutabileceğimiz şeyler değil"

Eşrefpaşa Giritliler Derneği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ali Peynirci ise mübadelenin asla unutulmayacağını dile getirerek, "Mübadele'nin 103'üncü yılında tekrar bir aradayız. Yaşananları unutmamak adına, hatırlamak adına... Oradan tahta bavullarla gelen büyüklerimiz bir hayatı bırakıp yeni bir hayata geldiler. Çok büyük zorluklarla geldiler. Unutabileceğimiz şeyler değil" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından TUNADER Rebetiko Müzik Grubu sahneye çıkarak her iki kıyıda yaşananların etkileyici hikayesini anlatan türküleri seslendirdi. Onur Dağlı'nın dans performansı ise geceye hem renk hem de anlam kattı. Konseri izlemeye gelenler Rumeli türkülerine ve mübadeleyi anlatan eserlere eşlik ederken duygu dolu anlar yaşadı. Gecenin sonunda sanatçılara teşekkür plaketi takdim eden Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Senden Başka (Milisse Mou) şarkısını koroyla birlikte söyledi.