Üye Girişi
Son Dakika Logo

MUBRAŞ Başkanı Gözaltında

06.04.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Levent Arkan, üniversite öğrencisine cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındı.

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, iş başvurusu için sanal ortamda iletişim kurduğu üniversite öğrencisi genç kıza yönelik 'nitelikli cinsel taciz' iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla'da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören bir kız öğrenci, iş arayışı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile sanal medya üzerinden iletişime geçti. İddiaya göre; görüşmeler sırasında Arkan'ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Arkan'ı 'nitelikli cinsel taciz' iddiasıyla makamında gözaltına aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 21:02:50. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.