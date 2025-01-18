Mucize Bebek Eylül Cemre Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Mucize Bebek Eylül Cemre Sağlığına Kavuştu

Mucize Bebek Eylül Cemre Sağlığına Kavuştu

500 gram doğan Eylül Cemre, 130 gün süren tedavi sonrası sağlığına kavuşarak evine döndü.

18.01.2025 12:22
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Aydın'da, 500 gram dünyaya gelen, organları yeteri kadar gelişmediği için küçük bedeniyle birçok sağlık sorunuyla mücadele eden Eylül Cemre bebek, 130 gün süren yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

İncirliova ilçesinde yaşayan 6 aylık hamile Melek Tuna (30), geçen yıl ekim ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Burada erken doğum yapan Tuna, 500 gramlık bebeğini dünyaya getirdi. Henüz 6 aylık doğduğu için gelişimi tamamlanmayan bebek, beyin, bağırsak ve gözündeki riskler nedeniyle hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Yaklaşık 4 ay makineye bağlı yaşayan bebeğe Eylül Cemre adı verildi.

Hastanede zorlu bir süreci geride bırakan ve doktorların "mucize" diye sevdiği Eylül Cemre, 2,6 kilograma kadar ulaştı.

Yoğun bakımdan sonra bir süre serviste takibi yapılan Eylül Cemre, iyileşip annesiyle evine gönderildi.

Prof. Dr. Abdullah Barış Akcan, AA muhabirine, yenidoğan yoğun bakım ünitesi ekibiyle erken doğan bebekleri yaşatmak için çabaladıklarını söyledi.

Eylül Cemre ile mutlu bir ana tanıklık ettiklerini aktaran Akcan, "Bugün yine prematüre okulumuzdan mezun verdik. Prematüre bakımı oldukça önemli ve aslında ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden birisi." diye konuştu.

"Bu bizim mucizemiz"

Doç. Dr. Ayşe Anık ise Eylül Cemre'nin sağlığına kavuşmasının tüm yenidoğan yoğun bakım ekibini sevindirdiğini dile getirdi.

Eylül Cemre'nin uzun süre makineye bağlı yaşadığını anlatan Anık, "Doğduğunda genel durumu kötüydü, hayati riski yüksekti. Hastanemizde 130 gün yattı, solunum dışında başka problemleri de oldu. Bağırsakları, beyni ve gözüyle ilgili... Organları gelişmeden doğmuştu ama şimdi her şey yolunda, annesinin yanında ve genel durumu çok iyi, 2 kilo 600 gram oldu. Eylül Cemre bizim mucizemiz." dedi.

Yenidoğan yoğum bakım ünitesi sorumlu hemşiresi Emine Kargıcak da uzun ve yorucu bir sürecin sonuna geldiklerini belirterek, "Bu 2 kilo 600 gramın arkasında gerçekten inanılmaz bir emek var, inanılmaz bir çaba var, hem aile için hem de ekip için."diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mucize Bebek Eylül Cemre Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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