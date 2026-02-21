Mudanya-Altıntaş Yolu Heyelan Sonrası Açıldı

Mudanya ilçesi Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde, dün saat 23.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan ağaç, toprak ve kaya parçaları yola düştü. Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapanırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de bu sabah temizlik çalışması başlatı. Ekipler, 5 saat süren çalışmanın yolu temizleyerek yeniden trafiğe açıldı. Bölgede olası yeni heyelan riskine karşı ekiplerin kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.
