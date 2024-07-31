Mudanya Belediyesi Myrleia Antik Kenti'ni ziyarete açacak

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(BURSA)- Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Myrleia Antik Kenti mozaiklerinin korunması ve geleceğe taşınması için başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Dalgıç, kazı alanını genişleterek, eserleri ziyarete açacaklarını söyledi.

Mudanya Belediyesi, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni geleceğe kazandırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan ve üzerinde çiçek işlemeleri bulunan mozaiklerin restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi alan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Myrleia Antik Kenti'nin Türkiye ve dünya tarihi için çok önemli bir değer olduğuna vurgu yaptı.

"Kazı alanını genişletip ziyarete açacağız"

Antik kentte restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan mozaik zemin döşemelerinin her yıl düzenli olarak bakımının yapılarak korunacağını söyleyen Dalgıç, "Kazı alanını genişleterek gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ortaya çıkan eserleri ziyarete açarak, Myrleia Antik Kenti'ni insanımızla buluşturmak, ülkemiz turizmine ve geleceğe kazandırmak istiyoruz. Bu bağlamda elimizden geleni yapıyoruz" dedi.