Mudanya Belediyesi'nden Sivil Toplum için Yeni Yerleşke - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi'nden Sivil Toplum için Yeni Yerleşke

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Mudanya Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerini yürüteceği modern bir yerleşke hazırlıyor. Başkan Deniz Dalgıç, bu projeyle birlikte sivil toplumun güçlerini birleştirerek daha etkili projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

11.12.2024 10:19  Güncelleme: 10:54
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının buluşma, toplantı ve eğitim faaliyetlerini yürüteceği modern bir yerleşke hazırlıyor. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Mudanya'da sivil toplum çok güçlü ve önemli hizmetler gerçekleştiriyor. Ancak bu hizmetler genellikle bireysel çabalarla yürütülüyor. Biz, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek güçlerini birleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek daha etkin ve sürdürülebilir projelere imza atılmasını sağlamak için başlattığı projede sona yaklaştı. Uzun süredir atıl durumda bulunan Mudanya İlçe Stadyumu arkasındaki bina, kapsamlı bir dönüşümle yerleşke olarak yeniden hayat buluyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, projenin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Yerleşkenin sosyal dayanışmaya önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Dalgıç, "Bu projeyle sivil toplumu desteklemenin yanı sıra, eğitim ve kültür alanında da Mudanya'ya değer katmayı hedefliyoruz. Mudanya'da sivil toplum çok güçlü ve önemli hizmetler gerçekleştiriyor. Ancak bu hizmetler genellikle bireysel çabalarla yürütülüyor. Biz, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek güçlerini birleştirmeyi amaçlıyoruz. Uzun süredir kendi çabalarıyla faaliyet gösteren dernekleri tek bir çatı altında toplayacağız" diye konuştu.

"Emek Lokali'ni de yerleşkemize dahil edeceğiz"

Sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapan Mudanya Kent Konseyi'ni de bu yerleşkeye taşımayı planladıklarını dile getiren Dalgıç, yerleşkede derneklerin toplantı, eğitim ve etkinliklerini gerçekleştirebileceği bir gösteri salonunun da yer alacağını belirtti. Dalgıç, öğretmen ve emeklilere de lokal müjdesi vererek, "Mudanya'da yokluğu uzun zamandır eleştirilen emekliler ve öğretmenler için bir buluşma noktası olacak Emek Lokali'ni de yerleşkemize dahil edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi'nden Sivil Toplum için Yeni Yerleşke - Son Dakika

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