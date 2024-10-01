Mudanya Belediyesi'nden Sürdürülebilir Tarım Adımı - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi'nden Sürdürülebilir Tarım Adımı

Mudanya Belediyesi\'nden Sürdürülebilir Tarım Adımı

Mudanya Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ile imzaladığı protokol ile tarımsal verimliliği artırmayı hedefleyen bir projeye başladı. Proje kapsamında tarım arazilerinin verimlilik durumu analiz edilecek ve çiftçilere eğitim verilecek.

01.10.2024 11:25  Güncelleme: 11:35
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(BURSA) - Mudanya Belediyesi, sürdürülebilir tarım çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, tarımsal verimliliği artıracak önemli bir adım attı. Bursa Uludağ Üniversitesi ile imzalanan hizmet protokolü kapsamında yaşama geçirilen ilk projeyle, Mudanya'daki tarım arazilerinin verimlilik durumu ve mevcut kullanım şekilleri analiz edilecek.

Mudanya Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tarımsal verimliliğin artırılması için iş birliği protokolü imzaladı.Protokol kapsamında ilk destek Ziraat Fakültesi'nden geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yürütülen projeyle, ilçedeki tarım arazilerinin verimlilik durumu ve mevcut kullanım şekilleri analiz edilmeye başlandı.

Proje kapsamında 1,5 kilometre aralıklarla toplam 240 adet toprak örneği alınacak. Bu örneklerle, bölgedeki toprakların fiziksel ve kimyasal yapısı analiz edilerek verimlilik seviyeleri belirlenecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda köy ve mahalle bazlı sürdürülebilir toprak yönetim stratejileri geliştirilecek. Proje ile ilçedeki üreticilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de artacak. Bu sayede çiftçiler, doğru tarımsal uygulamalarla daha yüksek verim elde edecek ve hem ekonomik kazançlarını artıracak hem de toprak sağlığını koruyacak.

Mudanya'nın kültürel ve doğal zenginliklerinin yanı sıra dünyaca ünlü tarım ürünlerine sahip olduğunu belirten Başkan Dalgıç, yaşama geçirilen proje sayesinde çiftçilerin daha verimli ve bilinçli üretim yapabileceklerini söyledi. Bilimi referans alarak tarımsal sürdürülebilirliği desteklemeyi hedeflediklerini vurgulayan Dalgıç, şöyle konuştu:

"Sadece bugünü değil, geleceği de planlıyoruz"

" Tarım, Mudanya'nın en önemli geçim kaynaklarından biri. Sürdürülebilir tarım sadece bugün için değil, gelecek kuşaklar için de büyük bir önem taşıyor. Bu projeyle sadece bugünü değil, geleceği de planlıyoruz. Yapılacak analizler sonucunda çiftçilerimiz, topraklarının verimliliği hakkında detaylı bilgi sahibi olacak ve ihtiyaçlarına uygun gübreleme ve sulama yöntemlerini öğrenebilecekler. Böylece daha bilinçli ve verimli üretim yapmalarını sağlayacağız. Verimli topraklar, bilinçli çiftçiler ve sürdürülebilir tarım sayesinde Mudanya'nın tarımsal kalkınmasına katkı sağlayacağız. Tarımda sürdürülebilirliği desteklemek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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