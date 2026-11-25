(BURSA)- Mudanya Belediyesi, Tirilye Muhallebicisi'nin faaliyet gösterdiği taşınmazın kiralama ihalesine ilişkin iddialara yanıt verdi. Belediye, eski işletmecinin 3 milyon 886 bin 666 TL ecrimisil borcu nedeniyle ihale dışı bırakıldığını, Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin de 5 Kasım 2026 tarihinde işlemin hukuka uygun olduğuna karar verdiğini hatırlatarak işletme sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Mudanya Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Mudanya Belediyemize ait, Tirilye Muhallebicisi'nin faaliyet gösterdiği taşınmaz için düzenlenen kiralama ihalesiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme getirilmekte; işletmecinin haksız biçimde ihale dışı bırakıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddia edilmektedir. Bu iddialar karşısında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla sürece ilişkin gerçekleri paylaşmak istiyoruz.

Mudanya Belediyesi'ne ait Halitpaşa (Ömerbey) Mahallesi'ndeki taşınmazın önceki kira sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde sona ermiştir. Taşınmazın sözleşme sona erdikten sonra da kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle eski işletmeciye 3 milyon 886 bin 666 TL ecrimisil tahakkuk ettirilmiştir. 31 Ağustos 2026 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen yeni kiralama ihalesine iki firma başvurmuştur. Ancak önceki işletmeci Tirilye Muhallebicisi'nin ihale tarihi itibarıyla belediyeye tahakkuk etmiş ve ödenmemiş ecrimisil borcu bulunduğundan, ihale şartnamesinde açıkça yer alan borçsuzluk koşulunu sağlamadığı belirlenmiş ve teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Bu işlem yargı denetiminden de geçmiştir. Tirilye Muhallebicisi Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin açtığı dava, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından 5 Kasım 2026 tarihinde reddedilmiştir. Mahkeme, ihale ilanı ve şartnamesinin mevzuata uygun düzenlendiğine, şirketin belediyeye olan borcu nedeniyle ihale dışı bırakılmasının hukuka uygun olduğuna ve taşınmazın diğer istekliye kiralanmasına ilişkin işlemlerde de hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir.

Kamuoyunun bilmesi gereken bir başka önemli gelişme ise Mudanya Belediyemizin de Tirilye Muhallebicisi'nin sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş olmasıdır. Suç duyurusunun konusu, ihaleye katılan diğer şirketin yetkililerine gönderilen WhatsApp mesajları ve e-postalardır. Belediyemiz, söz konusu mesajlarla şirketin ihaleye konu taşınmazdan vazgeçmeye zorlandığı ve baskı altına alınmaya çalışıldığı iddiasıyla, eylemlerin ihaleye fesat karıştırma ve şantaj suçları yönünden soruşturulmasını talep etmiştir. Konuyla ilgili değerlendirme yetkili yargı mercilerine aittir.

Mudanya Belediyesi, kamuya ait taşınmazların kullanımında hukuka, kamu yararına ve eşitlik ilkesine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu sorumlulukla yürüttüğümüz tüm işlemler hukuki denetime açıktır.

Belediyemiz ve belediye başkanımız hakkında gerçeğe aykırı ve yanıltıcı iddialara yer veren söz konusu haberlerle ilgili yasal süreç başlatılmıştır. Mevcut belgeler ve mahkeme kararı göz ardı edilerek aynı iddiaların tekrarlanması halinde, sorumlular hakkında da gerekli hukuki yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyunu yanıltan, gerçeğe aykırı iddialar içeren bu yayınları vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."