Mudanya Belediyesi Zeytin ve Zeytinyağında Yeni Bir Marka Oluşturuyor

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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, kendi arazilerinde yetişen zeytinlerden elde ettiği zeytinyağını bir marka haline getirmek için harekete geçti. Zeytine ve üreticiye sahip çıkılması çağrısında bulunan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bir taraftan üreticimizi desteklerken diğer taraftan Mudanya'nın vizyonuna uygun yeni bir marka için yola koyulduk. Mudanya'da üretilen zeytin ve zeytinyağının belediye tarafından da sahiplenildiğini göstermek bizim için çok önemlidir" dedi.

Mudanya Belediyesi, kendi arazilerinde ve parklarında yetişen zeytinleri toplayarak zeytinyağı haline getiriyor. Bu kapsamda Belediye, kendi markasını yaratmak için çalışmalara başladı. Zeytin sıkım işlemini yerinde inceleyerek bu yıl üretilen mahsul hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, zeytin ve zeytinyağında ileriye dönük bir Mudanya markası yaratmak için faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Bu sene açıklanan fiyatların düşük olması dolayısıyla üreticiden bir miktar zeytin alımı yapabileceklerini hatırlatan Dalgıç, şöyle konuştu:

"Bu konuda planlarımız ve hesaplarımız devam ediyor. Bizimkisi bir miktar nefes aldırmak olabilir. Amacımız üreticimizin zeytini tarlada kalmasın. Elbette kalmayacaktır ama yok pahasına da gitmesin. Bu da bize bir fırsat olacaktır. Kendi markamızı kendi ürünümüzü yaratmak ve piyasaya sürmek için bir imkan olabilir. Üstün kalitede belli bir standardın üzerinde bir marka yaratmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan üreticimizi desteklerken diğer taraftan Mudanya'nın vizyonuna uygun yeni bir marka için yola koyulduk. Mudanya'da üretilen zeytin ve zeytinyağının belediye tarafından da sahiplenildiğini göstermek bizim için çok önemlidir. Zeytinimize sahip çıkalım. Üreticimize sahip çıkalım. Bu iş bazen kar ettiriyor, bazen ettirmiyor ama unutmayalım ki bir yılın çabası emeği bir ay içerisinde değere dönüşüyor."