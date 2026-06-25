Şükrü Çavuş 106. yılında anıldı: 'İlk kurşunla teslimiyetin kader olmadığını ilan etti'

(BURSA) - Mudanya'nın işgaline karşı ilk kurşunu sıkarak bağımsızlık ateşini yakan Şükrü Çavuş, şanlı direnişin 106'ncı yılında Mudanya İskele Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Anma töreninde konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Şükrü Çavuş, sıktığı o ilk kurşunla teslimiyetin bir kader olmadığını tüm dünyaya ilan etti" dedi.

İngiliz işgaline karşı direnişin öncüsü olan ve ilk kurşunu sıkarak başlayan çatışmada şehit düşen Şükrü Çavuş, şehadetinin 106'ncı yılında anıtı başında düzenlenen törenle anıldı. Mudanya İskele Meydanı'ndaki yoğun katılımlı törende; ilçe protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, meclis üyeleri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Dalgıç, tarihe sayıca fazla olanların değil, cesareti fazla olanların yön vereceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şükrü Çavuş'un bize bıraktığı miras; şartlar ne kadar ağır olursa olsun, mücadele azmini ve umudu kaybetmemektir. Haksızlık karşısında sessiz kalmamaktır. Özgürlüğün değerini bilmek, bağımsızlığına sahip çıkmaktır. Bugün onların sayesinde bağımsız bir ülkede, Cumhuriyetimizin çatısı altında yaşıyoruz. Artık cephede savaşmıyoruz şüphesiz ama görevimiz hala aynı. Özgürlüğü demokrasiyle güçlendirmek, Cumhuriyet'i korumak ve daha ileri taşımak, tarihimize sahip çıkıp ortak yaşam kültürünü büyütmek ve çocuklarımıza gurur duyacakları bir Mudanya bırakmak."

Mudanya'nın hafızasını korumanın geçmişe saygı, geleceğe karşı ise bir sorumluluk olduğunu ifade eden Dalgıç konuşmasını, şu sözlerle tamamladı:

"MUDANYA SIRADAN BİR İLÇE DEĞİLDİR"

"Mudanya, sıradan bir ilçe değildir. Bu topraklar barışın simgesidir. Bir yanda Şükrü Çavuş'un ilk kurşunu, diğer yanda Mudanya Mütarekesi'nin susturduğu silahlar. Şükrü Çavuş'u anmak, onun cesaretini unutmamaktır. Onun uğruna mücadele ettiği değerlere, Cumhuriyetimize ve Mudanya'ya sahip çıkmaktır. 106 yıl önce Mudanyamızdan yükselen o irade, hala bugünün Mudanyasının vicdanında yaşamaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kahramanımız Şükrü Çavuş'u ve bağımsızlığımız uğruna can veren tüm şehitlerimizi sonsuz şükranla anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın özgür Türkiye, özgür Mudanya."

Tören, Şükrü Çavuş Anıtı'na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi. Anma programının ardından Hal Camii'nde şehitler için mevlid okutuldu, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.