Mudanya'da Eski Belediye Binası Otoparka Dönüştürüldü

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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, artan araç yoğunluğuna çözüm üretmek amacıyla eski belediye binasının bulunduğu alanı yenileyerek otoparka dönüştürdü. MUDAŞ tarafından işletilen otopark, her gün 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Mudanya Belediyesi, özellikle ilçe merkezinde yaşanan trafik akışını rahatlatmak ve otopark sorununa çözüm üretmek amacıyla, yıkımı gerçekleştirilen eski belediye binasının bulunduğu alanı otoparka dönüştürdü. Bin metrekarelik alana kurulan ve otomasyon sistemiyle donatılan otopark, Mudanya Belediyesi iştiraklerinden MUDAŞ tarafından işletilecek. Otopark, her gün 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların kullanımına açık olacak.

"Trafik sorununa bir nebze de olsa katkı sağladık"

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçede artan insan ve araç yoğunluğunun neden olduğu otopark sorununu çözmeye yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, "Mudanya Belediyesi olarak, ilçe merkezindeki trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için projeler üretiyoruz. Eski belediye binasının olduğu alanı otopark olarak düzenleyerek trafik sorununa bir nebze de olsa katkı sağladık. Hedefimiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla işbirliği içinde daha kapsamlı çözümler üretmek. Mudanya'nın yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni otopark projelerini ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.