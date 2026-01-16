Mudanya'da Ges İmar Planları Onaylandı

(BURSA)- Mudanya Belediyesi'nin Küçükyenice'de hayata geçireceği Güneş Enerji Santrali için gündeme gelen imar planları, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Mudanya Belediyesi, iklim kriziyle mücadelede çalışmalarına devam ediyor. İlçenin karbon ayak izini azaltacak ve temiz enerji üretimini başlatacak Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde önemli bir aşama tamamlandı. Küçükyenice Mahallesi'nde hayata geçirilecek projenin imar planları, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Mudanya Belediyesi'nin sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusunda hazırlanan lisanssız üretim kapsamındaki GES projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Projenin teknik hazırlıkları, jeolojik ve jeoteknik etüt raporları ile ilgili tüm kurum görüşleri alınarak çevre mevzuatına uygun biçimde tamamlandı.

Belediye mülkiyetinde bulunan Küçükyenice Mahallesi Hacıalidede Mevkii 8 parseldeki 19 bin metrekarelik alan, bu yatırımla yenilenebilir enerji üretim üssüne dönüşecek. Parselin büyük bölümü "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" olarak planlandı. Güneş panelleri ve trafo alanını kapsayan proje, belirlenen emsal değerlerine uygun şekilde Mudanya'nın uzun vadeli enerji ve çevre hedeflerine hizmet edecek.

"Belediyemiz için kalıcı ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı olacak"

GES projesinin çevresel olduğu kadar büyük bir ekonomik bir kazanım da yarattığını vurgulayan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, belediyenin yıllık enerji tüketiminin tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Dalgıç, "Tesisimizin kurulu gücü 1,37 Megawatt Peak (MWp). Yıllık yaklaşık 2 milyon 62 bin kilowatt/saat enerji üretecek. Bu sayede belediyemizin yıllık 1 milyon 200 bin kilowatt/saatlik enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak, fazla üretilen enerjiyi dağıtım sistemine vereceğiz. Yaklaşık üç yıl içinde kendini amorti edecek bu yatırım, belediyemiz için kalıcı ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı olacak" diye konuştu.

Dalgıç, projenin hazırlanmasında emeği geçen teknik ekip ve meclis üyelerine teşekkür etti.