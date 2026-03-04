Mudanya'da Motosiklet Kaçışı: 285 Bin Lira Ceza

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne ve sahibine toplam 285 bin lira para cezası kesildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince Güzelyalı Mahallesi Dörtçelik Caddesi'nde yapılan trafik denetimleri sırasında "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü ekiplerce yakalandı.

Sürücüye motosiklet sahibine ilgili kanunlara muhalefet suçlarından 285 bin lira para cezası kesildi, motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.