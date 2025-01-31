Mudanya'da Nüfus Mübadelesi'nin 102. Yılı Etkinlikleri Düzenlendi

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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, mübadil dernekleri iş birliğinde Nüfus Mübadelesi'nin 102'nci yılına özel panel düzenledi. Göçün kültürel mirasının konuşulduğu panelde Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 'Göç Müzesi' sözü verdi.

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 102'nci yılı, "Birlikte Ayrı Düştüğümüz Gün" temasıyla Mudanya Belediyesi ve mübadil dernekleri iş birliğinde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Etkinliğe, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, GİRİTYA Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Nur Biricik, Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilcisi Cumhur Aksan, mübadil dernek temsilcileri, ataları mübadeleyi yaşayan aileler ve vatandaşlar katıldı.

"Yaşanan zorlukların artık bunlara değmesi gerekir"

Başkan Deniz Dalgıç, mübadil dernek temsilcilerinin her yıl ataları adına diktikleri çam fidanını bu yıl teşekkür amaçlı kendisine hediye etmeleri üzerine fidanların toprakla buluşacağı yere ilişkin, "Dikeceğimiz yeri biliyoruz. Yakın bir zamanda duyurusunu yapmayı umuyoruz, Göç Müzesi'nin bahçesine dikeriz" dedi.

Kültürel paylaşımların yaşandığı bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Dalgıç, "Ben de mübadil torunuyum. Atalarımızı bir kez daha anıyorum. 102 yıl önce bin bir zorlukla buralara gelmeyi başladılar. Sorunlar ve dramlar yaşadılar. Yaşanan zorlukların artık bunlara değmesi gerekir, o yüzden hepimize büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

Girit dantellerinin ve dokumalarının yer aldığı sergi ile başlayan etkinliklerde katılımcılara, mübadil dernekleri tarafından Girit'in mutfak kültürü tanıtılarak, Girit yemekleri ikram edildi.

Panelde, kültürel etkiler üzerine araştırma ve izlenimler paylaşıldı

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Göçün Kültürel Mirası" başlıklı panelde ise Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Fahriye Emgili, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Yücel, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kader Özlem ile mübadil torunu olan işletmeci Zehra Denizaslanı ve Doç. Dr. Nicos Andrikos, mübadeleyi, toplumsal etkilerini, sofralara, müziğe değen kültürel etkileri üzerine araştırma ve izlenimlerini paylaştı.

Mudanya Belediyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği iş birliği ile 102'nci yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen '2. Mudanya Diplomasi Atölyesi'ne katılan mübadil torunlarının mübadil atalarına yazdıkları mektup okundu. Atalarının yaşadıkları zorluklara dikkat çeken mübadil torunlarının mektubunda, yaşanan hatıraların ve göç yolcuğunun en önemli kültürel miras olduğu vurgulandı. Verilen mücadeleyi her zaman hatırlayacaklarını da ifade eden mübadil torunları, gelenek ve görenekleri yaşatarak gelecek kuşaklara aktaracaklarının sözünü verdi.

Panelin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Varlı'nın katılımı ile Doç. Dr. Nicos Andrikos ve Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı, mübadil türküleri seslendirdi. Mübadelenin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri Orhan ve Nurdan Tekeoğlu'nun yönetmenliğinde çekilen ve Girit mübadelesinin acı izlerini taşıyan "Paramparça" belgeselinin gösterimi ile son buldu.