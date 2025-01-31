Mudanya'da Nüfus Mübadelesi'nin 102. Yılı Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mudanya'da Nüfus Mübadelesi'nin 102. Yılı Etkinlikleri Düzenlendi

Geniş Video İzle

Mudanya Belediyesi, mübadil dernekleri ile birlikte Nüfus Mübadelesi'nin 102'nci yılına özel bir panel düzenleyerek göçün kültürel mirasını konuştu. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Göç Müzesi'nin yapılacağına dair söz verdi.

31.01.2025 11:11  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Mudanya Belediyesi, mübadil dernekleri iş birliğinde Nüfus Mübadelesi'nin 102'nci yılına özel panel düzenledi. Göçün kültürel mirasının konuşulduğu panelde Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 'Göç Müzesi' sözü verdi.

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 102'nci yılı, "Birlikte Ayrı Düştüğümüz Gün" temasıyla Mudanya Belediyesi ve mübadil dernekleri iş birliğinde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Etkinliğe, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, GİRİTYA Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Nur Biricik, Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilcisi Cumhur Aksan, mübadil dernek temsilcileri, ataları mübadeleyi yaşayan aileler ve vatandaşlar katıldı.

"Yaşanan zorlukların artık bunlara değmesi gerekir"

Başkan Deniz Dalgıç, mübadil dernek temsilcilerinin her yıl ataları adına diktikleri çam fidanını bu yıl teşekkür amaçlı kendisine hediye etmeleri üzerine fidanların toprakla buluşacağı yere ilişkin, "Dikeceğimiz yeri biliyoruz. Yakın bir zamanda duyurusunu yapmayı umuyoruz, Göç Müzesi'nin bahçesine dikeriz" dedi.

Kültürel paylaşımların yaşandığı bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Dalgıç, "Ben de mübadil torunuyum. Atalarımızı bir kez daha anıyorum. 102 yıl önce bin bir zorlukla buralara gelmeyi başladılar. Sorunlar ve dramlar yaşadılar. Yaşanan zorlukların artık bunlara değmesi gerekir, o yüzden hepimize büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

Girit dantellerinin ve dokumalarının yer aldığı sergi ile başlayan etkinliklerde katılımcılara, mübadil dernekleri tarafından Girit'in mutfak kültürü tanıtılarak, Girit yemekleri ikram edildi.

Panelde, kültürel etkiler üzerine araştırma ve izlenimler paylaşıldı

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Göçün Kültürel Mirası" başlıklı panelde ise Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Fahriye Emgili, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Yücel, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kader Özlem ile mübadil torunu olan işletmeci Zehra Denizaslanı ve Doç. Dr. Nicos Andrikos, mübadeleyi, toplumsal etkilerini, sofralara, müziğe değen kültürel etkileri üzerine araştırma ve izlenimlerini paylaştı.

Mudanya Belediyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği iş birliği ile 102'nci yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen '2. Mudanya Diplomasi Atölyesi'ne katılan mübadil torunlarının mübadil atalarına yazdıkları mektup okundu. Atalarının yaşadıkları zorluklara dikkat çeken mübadil torunlarının mektubunda, yaşanan hatıraların ve göç yolcuğunun en önemli kültürel miras olduğu vurgulandı. Verilen mücadeleyi her zaman hatırlayacaklarını da ifade eden mübadil torunları, gelenek ve görenekleri yaşatarak gelecek kuşaklara aktaracaklarının sözünü verdi.

Panelin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Varlı'nın katılımı ile Doç. Dr. Nicos Andrikos ve Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı, mübadil türküleri seslendirdi. Mübadelenin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri Orhan ve Nurdan Tekeoğlu'nun yönetmenliğinde çekilen ve Girit mübadelesinin acı izlerini taşıyan "Paramparça" belgeselinin gösterimi ile son buldu.

Kaynak: ANKA

Mudanya Belediyesi, Yerel Yönetim, Deniz Dalgıç, Kültür Sanat, Göçmenler, Mudanya, Güncel, Kültür, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da Nüfus Mübadelesi'nin 102. Yılı Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:59 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor
11:30 İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nin önünde ortalık karıştı İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
09:37 Devrik lider Esad’ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
15:47 Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 12:16:40. #1.11#
SON DAKİKA: Mudanya'da Nüfus Mübadelesi'nin 102. Yılı Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.