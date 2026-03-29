Mudanya\'da sağanak sonrası yol kaymaları

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı yollarda kaymalar yaşandı.

Burgaz Mahallesi Kızıltoprak Caddesi'nde parke kaplı yolda yağışların ardından kaymalar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, riskli bölgede emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Bölgedeki site sakinleri de daha büyük bir tehlike yaşanmadan yetkililerin bir an önce kalıcı önlem almasını istedi.