Mudanya'nın Tarihi Sahnesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi Yenileniyor

(BURSA) - Mudanya Belediyesi, kentin simge yapılarından Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni özgün mimarisini koruyarak restore ediyor. Tarihi yapı, yıl sonunda yeniden kültür ve sanatın buluşma noktası olacak.

Mudanya Belediyesi, yaklaşık iki asırdır kentin tarihine tanıklık eden Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni kapsamlı bir restorasyonla geleceğe hazırlıyor. 1834 yılında Rum Kilisesi olarak inşa edilen ve 1'inci derece taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen tarihi yapı, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayladığı proje doğrultusunda aslına uygun biçimde restore ediliyor. Çalışmaların yıl sonunda tamamlanmasıyla birlikte yapı yeniden Mudanya'nın kültür ve sanat yaşamına kazandırılacak.

"KÜLTÜR VE SANATLA BÜYÜYEN BİR MUDANYA HEDEFLİYORUZ"

Çalışmaları proje ve restorasyon ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin yalnızca tarihi bir yapı değil, aynı zamanda Mudanya'nın kültürel hafızasının önemli bir parçası olduğunu söyledi. Restorasyonun aslına uygun şekilde sürdürüldüğünü belirten Dalgıç, şunları kaydetti:

"Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni tarihi kimliğini koruyarak geleceğe taşıyoruz. Restorasyon tamamlandığında bu yapı yeniden toplantılara, tiyatro gösterilerine, konserlere, sergilere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Mudanya'yı Türkiye'nin örnek kültür ve sanat kentlerinden biri haline getirme hedefiyle çalışıyoruz. Uğur Mumcu Kültür Merkezi de bu vizyonun en önemli buluşma noktalarından biri olacak."

ÖZGÜN MİMARİ VE KİMLİĞİ KORUNACAK

Toplam 761 metrekare inşaat alanına sahip proje; 508 metrekarelik zemin kat, 163 metrekarelik birinci galeri katı ve 90 metrekarelik ikinci galeri katından oluşuyor. Restorasyonun ardından 348 kişilik seyirci kapasitesine sahip olacak merkezde sahne tamamen yenilenirken, sanatçılar için iki kulis oluşturuluyor.

Yeni iç mekan düzenlemesinde birinci galeri katında sahneye bakan balkon ve teknik oda, ikinci galeri katında ise teknik oda ile ıslak hacimler yer alıyor. Yapının çevresi de tarihi dokuyla uyumlu peyzaj düzenlemesiyle yeniden ele alınarak kültür merkezinin bulunduğu alan bütüncül bir yaklaşımla düzenleniyor.

UĞUR MUMCU KÜLTÜR MERKEZİ'NİN TARİHÇESİ

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin geçmişi 19'uncu yüzyıla uzanıyor. Tarihi kaynaklarda Taksiyarhon Kilisesi olarak da geçen yapının ilk inşa tarihi ve mimarı kesin olarak bilinmiyor. Ancak kuzey cephesindeki yedi satırlık kitabe, 1834 yılında yapının yöre halkının bağışlarıyla kapsamlı bir onarım gördüğünü ya da yeniden inşa edildiğini ortaya koyuyor.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesinin ardından ibadethane işlevini yitiren yapı, uzun yıllar sinema ve depo gibi farklı amaçlarla kullanıldı. Kültürel miras niteliği nedeniyle 1'inci derece taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen tarihi yapı, Mudanya Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla özgün kimliği korunarak yeniden kültür ve sanat yaşamına kazandırılacak.