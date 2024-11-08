Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.G. (59) yönetimindeki 16 JV 650 plakalı otomobil, Engin Adıyaman Caddesi'nde M.A.B. (21) idaresindeki 34 AFT 72 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 16 JV 650 plakalı araç ters döndü.
Kazada, yaralanan M.A.B, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mudanya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?