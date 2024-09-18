Mudanya, Triatlon Türkiye Kupası Finali'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Mudanya, Triatlon Türkiye Kupası Finali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Mudanya, 12-13 Ekim 2024 tarihlerinde Triatlon Türkiye Kupası Finali'ne ev sahipliği yapacak. Yarışma, Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek ve yerli-yabancı birçok sporcu katılacak.

18.09.2024 14:07
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(BURSA) - Mudanya, Triatlon Türkiye Kupası Finali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mudanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek triatlona yerli ve yabancı çok sayıda sporcu katılacak.

Mudanya, Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 12-13 Ekim 2024 tarihlerinde Türkiye'nin en prestijli spor etkinliklerinden Triatlon Türkiye Kupası Finali'ne ev sahipliği yapacak. Mudanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile kentte ilk defa yapılacak Mudanya Triatlonu ise Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelecek profesyonel ve amatör triatletleri ağırlayacak.

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, tarihi ve doğal güzellikleriyle tüm katılımcıları ağırlamaya hazır olduklarını belirterek, "11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri olarak tarihimizde yer alıyor. Barışın simgesi kentimizin, Mütareke'nin 102'nci yıl dönümünü Türkiye Kupası Finali gibi büyük bir spor organizasyonu ile kutlaması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır" dedi.

Son kayıt tarihinin 6 Ekim 2024 olduğu yarışmanın kayıt ve konaklama ile ilgili tüm detaylarına, 'www.mudanyatriatlon.com' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

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