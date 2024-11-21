Mudurnu\'da 2 Katlı Ahşap Ev Alevler İçinde Kaldı

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BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Taşkesti beldesine bağlı Karamurat Köyü Alaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Yıldız'a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.