Mudurnu'da Bot Kazası: Genç Kayıp Bulundu

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde botun alabora olması ile göle düşüp, kaybolan Furkan Özdemir'in (18) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Taşkesti beldesindeki Karamurat Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla göl kenarında piknik yapan Furkan Özdemir, bir süre sonra botla tek başına göle açılmak istedi. Özdemir, bindiği botun alabora olmasının ardından göle düştü. Özdemir gölde kaybolurken, bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, AFAD ile Bolu Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Havanın kararması ile ara verilen arama çalışmaları, sabah erken saatlerde tekrar başladı. Ekiplerin yaptığı aramada suyun yaklaşık 7 metre derinliğinde Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Özdemir'in cansız bedeni, gölden çıkartılarak otopsi için ilçe devlet hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

HABER-KAMERA: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),