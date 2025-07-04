Bolu'nun Mudurnu ilçesinde cami lojmanında çıkan yangın hasara neden oldu.
Taşkesti beldesi Hemitler Mahallesi'ndeki cami lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler büyümeden söndürüldü.
Lojmanda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Cami Lojmanında Yangın - Son Dakika
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