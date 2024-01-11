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Mudurnu'da Kar Yağışı Sonrası Muhteşem Kış Manzarası - Son Dakika
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Mudurnu'da Kar Yağışı Sonrası Muhteşem Kış Manzarası

Bolu'nun tarihi ilçesi Mudurnu'da dün etkili olan kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı ilçede, beyaz örtüyle kaplanan tarihi evlerin çatıları muhteşem bir manzara oluşturdu. Dronla havadan çekilen görüntüler, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Mudurnu\'da Kar Yağışı Sonrası Muhteşem Kış Manzarası
11.01.2024 - 19:44,
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Tarihi ilçenin kış güzelliği mest etti

BOLU - Bolu'nun tarihi ilçesi Mudurnu'da dün etkili olan kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Oluşan muhteşem manzara dronla havadan görüntülendi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen tarihi ilçe kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Mudurnu evlerinin çatılarının oluşturduğu manzara görenleri mest etti. Ortaya kartpostallık görüntülerin çıktığı ilçe, dronla havadan görüntülendi. Muhteşem kış manzarasının ortaya çıktığı ilçe doğaseverlerin ilgisini çekti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mudurnu'da Kar Yağışı Sonrası Muhteşem Kış Manzarası - Son Dakika
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