Mudurnu\'da Kar Yağışı Sonrası Muhteşem Kış Manzarası

Tarihi ilçenin kış güzelliği mest etti
BOLU - Bolu'nun tarihi ilçesi Mudurnu'da dün etkili olan kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Oluşan muhteşem manzara dronla havadan görüntülendi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen tarihi ilçe kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Mudurnu evlerinin çatılarının oluşturduğu manzara görenleri mest etti. Ortaya kartpostallık görüntülerin çıktığı ilçe, dronla havadan görüntülendi. Muhteşem kış manzarasının ortaya çıktığı ilçe doğaseverlerin ilgisini çekti.
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