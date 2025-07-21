Mudurnu\'da Kaybolan Genç Bulundu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gölette botu alabora olduktan sonra kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Taşkesti beldesindeki Karamurat Göleti'nde bindiği botun alabora olması sonucu suya düşen 18 yaşındaki Furkan Özdemir'i arama çalışmaları ikinci gününde sürdü.

Günün ilk ışıklarıyla devam edilen çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, AFAD, Bolu Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı.

Gölette su altı ve yüzeyinde arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, Özdemir'in cansız bedenini bottan düştüğü yerin yakınında buldu.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesindeki Karamurat Göleti'nde dün bindiği botun alabora olması sonucu gözden kaybolan Furkan Özdemir'i (18) arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.