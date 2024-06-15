Mudurnu'da kaza: Yeni doğum yapmış anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesine, kazaya karışan otomobilde bulunan yeni doğum yapmış anne ile bebeği tedbiren hastaneye götürüldü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde ilerleyen Harun C. yönetimindeki 14 ABF 694 plakalı otomobil, önünde aniden yavaşlayan Oktay A. idaresindeki 14 BL 620 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Oktay A. önündeki traktöre çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Harun C'nin kullandığı otomobilde bulunan ve dün doğum yapan anne Özlem C. ile bebeği tedbir amaçlı Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.