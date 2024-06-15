Mudurnu'da Kurban Bayramı tatili için yol denetimleri artırıldı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yol kontrol ve denetimleri artırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tedbirler kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

Mudurnu-Bolu kara yolundaki uygulama noktasında görevli polis ekipleri, durdurdukları araçları denetledi.

Ekipler, sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı. Ayrıca sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması, yaya geçitleri ve kontrolsüz kavşaklarda yayalara öncelik verilmesi konularında bilgilendirmede bulunuldu.