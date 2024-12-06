Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kara yoluna inen kurt, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Munduşlar köyü Salmanlar Mahallesi yolunda aracıyla ilerleyen İsmail Ceyhan, yol üzerinde kurt gördü.
Ceyhan, kurdun kara yolunda yürümesini, aracın yanına gelip daha sonra yoldan uzaklaşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Kurt Görüntülendi - Son Dakika
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