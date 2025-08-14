Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçeye bağlı Göncek köyü mevkisinde 11 Ağustos'ta çıkan, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu 20 saatte söndürülen orman yangınına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan biçerdöver sahibi S.O. tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Orman Yangını: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?