Bolu\'nun Mudurnu ilçesinde \'Şehitlere Saygı, Teröre Lanet\' yürüyüşü düzenlendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Genç Kızılay gönüllülerince organize edilen yürüyüş için Mudurnu Kaymakamlığı önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, şehitler için dua etti.

Yürüyüşe, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Genç Kızılay gönüllüleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.