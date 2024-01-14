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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 'Şehitlere Saygı, Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 'Şehitlere Saygı, Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlendi

Mudurnu ilçesinde Genç Kızılay gönüllülerince organize edilen 'Şehitlere Saygı, Teröre Lanet' yürüyüşüne katılımcılar Türk bayraklarıyla bir araya geldi. Yürüyüşte saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi. Mudurnu Belediye Başkanı, Genç Kızılay gönüllüleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da yürüyüşe katıldı.

Bolu\'nun Mudurnu ilçesinde \'Şehitlere Saygı, Teröre Lanet\' yürüyüşü düzenlendi
14.01.2024 - 09:54,
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Genç Kızılay gönüllülerince organize edilen yürüyüş için Mudurnu Kaymakamlığı önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, şehitler için dua etti.

Yürüyüşe, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Genç Kızılay gönüllüleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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