Mudurnu Deresi için Fabrika Protestosu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden geçen Mudurnu Deresi'nin fabrika atıklarıyla kirletildiği gerekçesiyle protesto gerçekleştirdi.

Küçücek İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikalara atıklarını dereye akıttığı iddiasıyla tepki gösteren çevredeki mahallelerin sakinleri, Küçücek Köprüsü'nde toplandı.

Fabrikaların önüne kadar traktörler eşliğinde düdük çalarak ve sloganlara atarak yürüyen mahalleliler, "Temiz Vicdan, Temiz Çevre" dövizleri ile "Dilsiz Deresi Ölüyor", "Mudurnu Deresi Ölüyor", "Kırmızı Dere, Sessiz Çığlık: Balıklar Öldü, Sıra Bizde mi?", "Derelerimiz Kan Ağlıyor", "Fabrikalar Zehir Saçıyor", "Karacasu Deresi Ölüyor", "Derelerimizden Zehir Akıyor", "Küçücek Deresi Ölüyor" ve "Fabrika Arıtmaları Çalışmıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, fabrikaların önünde grup adına okuduğu basın açıklamasında, ilçe sınırı dışında dolup ilçeden geçerek Karadeniz'e dökülen akarsuyu kirleten işletme sahiplerini protesto için toplandıklarını anlattı.

Bayraktar, "Bu zalimler daha çok para kazanabilmek için arıtmalarını çalıştırmayarak, insan, hayvan ve çevre sağlığını tehdit eden atıkları bulunan akarsulara ve nehirlere dökerek insanların, hayvanların ve doğanın canına, çocukların geleceklerine kastediyorlar." ifadelerini kullandı.

Doğasına, insanlığa, hayvanlara sahip çıkmak için toplanan kişilere teşekkür eden Bayraktar, yetkililere çağrıda bulunarak, harekete geçilmesi ve denetlemelerin yapılarak sorumlulara gereken cezaların kesilmesinin önemine işaret etti.

Bayraktar, tesislerin sahiplerinin pişmanlık duymaları ve çocukların geleceğine kast etmemeleri gerektiğini belirterek, işletme sahiplerinin bu tür eylemler sonrasında bir müddet arıtmalarını düzgün çalıştırdıklarını ancak daha sonra her fırsatta yine zehir akıttıklarını savundu.

Akbalık Mahallesi muhtarı Rüstem Bilgi ise bu eylemin yıllardır süren sessiz çığlığın patlaması olduğuna, doğanın atalarından mirası değil, çocukların emaneti olduğuna dikkati çekti.

Mudurnu, Dilsiz, Karacasu ve Küçücek derelerine zehir aktığını öne süren Bilgi, "Muhtelif aralıklarla toplu balık ölümleri oluyor. Bunun nedeni hafta sonları gece yarısından sonra arıtmasını çalıştırmayan fabrikaların planlayarak sistematik şekilde atıkları derelere salmasıdır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sınırlı imkanlarıyla analiz yaptırdığından bahseden Bilgi, "Muhtelif zamanlarda bu derelerden aldığımız su numunelerine yaptırdığımız analizler neticesinde suyun içinde arsenik ağır metaller ve kimyasal atıklar tespit edilmiştir." dedi.