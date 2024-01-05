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Mudurnu Emniyet Müdürlüğü, anneleri tarafından getirilen köpek yavrularının bakımını üstlendi - Son Dakika
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Mudurnu Emniyet Müdürlüğü, anneleri tarafından getirilen köpek yavrularının bakımını üstlendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde polis ekipleri, annelerinin Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine getirdiği 4 köpek yavrusunun bakımını üstlendi. Polis memurları, yavruların ihtiyaçlarını karşılayarak sağlık kontrollerini ve aşılarını yaptırdı. Köpek yavruları, polis merkezinin maskotu haline gelerek polis memurlarına neşe kaynağı oldu.

Mudurnu Emniyet Müdürlüğü, anneleri tarafından getirilen köpek yavrularının bakımını üstlendi
05.01.2024 - 14:01,
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde polis ekipleri, annelerinin Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine getirdiği 4 köpek yavrusunun bakımını üstlendi.

Polis memurları, "Huzur", "Güven", "Kahraman" ve "Tetik" isimlerini verdikleri yavruların her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Polis merkezi amiri tarafından veterinere götürülerek sağlık kontrolleri ve aşıları da yaptırılan köpek yavruları, Emniyet Müdürlüğünün maskotu haline geldi.

Köpek yavruları, sevimli hareketleriyle polis memurlarına neşe kaynağı oldu.

"Ekiplerin parçası haline geldiler"

Komiser Müjdat Yavuz, AA muhabirine, Mudurnu'nun hayvan sevgisiyle bilinen ve takdir edilen bir ilçe olduğunu söyledi.

Kendilerinin de 4 köpek yavrusunu sahiplenerek buna dahil olduğunu belirten Yavuz, "Burada birçok esnafın, vatandaşın kedi köpek sahiplendiğini de görmek mümkün. Onlara o kadar çok alıştık ki sabah işe geldiğimizde ilk olarak yanlarına gidiyor, bakıyoruz. Göremezsek binanın çevresine bakıyoruz, mutlaka orada oluyorlar. Daha sonra mama ve sularını veriyoruz." diye konuştu.

Yavuz, köpek yavrularının ekiplerin parçası haline geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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