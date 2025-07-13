Müezzin Bıçakla Yaralandı, Zanlı Tutuklandı

Mersin'de dün cami avlusunda bıçakla saldırdığı müezzini bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneylioğlu Camisi'nde müezzin olarak görev yapan Ömer Tekdemir'in bıçakla bacağından yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Tekdemir'in taburcu edildiği öğrenildi.
Tekdemir, dün cami avlusunda oturan Ö.T'yi yanında uyuşturucu kullanımı için aparat bulunduğu gerekçesiyle uyarmış, bunun üzerine bıçakla saldırdığı müezzini bacağından yaralayan zanlı, polis ekiplerince emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından Tekdemir ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
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