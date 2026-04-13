Müftüoğlu'nun CHP-MSP Koalisyonu Hatırası ve Saadet Partisi'nin İttifakına Eleştiri

Cumartesi akşam Akit TV'de Kırmızı Masa programında, Muharrem Coşkun'un konuğu İsmail Müftüoğlu, 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet Partisi'nin CHP ile ittifakına karşı, 1974 yılında CHP-MSP koalisyonunda kendisine bakanlık teklif edildiğini ancak Bülent Ecevit'in başbakan olduğu bir hükümette bakanlık yapmak istemediğini hatırlattı. Bu hatıra, CHP'ye nasıl bakılması gerektiğini gösteren bir örnek olarak sunuldu.

1973 seçimlerinde MSP 48 milletvekili kazanmış, ancak hiçbir parti tek başına hükümet kuramamıştı. Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, 'millet bize muhalefet görevi verdi' diyerek MSP ile hükümet kurmayı reddetmiş, bu durum ülkenin hükümetsiz kalmasına yol açmıştı. Demirel'in planı, dindar oyların MSP'den AP'ye kaymasını sağlamaktı, ancak MSP'nin CHP ile koalisyon kurması bir mecburiyetti. Daha sonra Demirel, CHP-MSP koalisyonu bozulunca MSP ile hükümet kurmayı kabul etti.

Bugün Saadet Partisi'nin, Tayyip Erdoğan'ın çağrılarına rağmen AK Parti yerine CHP ile ittifak yapması, 1974 koalisyonuyla karşılaştırılarak eleştirildi. Programda ayrıca, Of'lu bir hocanın Mustafa Kemal'e verdiği 'şapka takmakla gavur olunmaz, ama kendi rızanızla takarsanız hüküm değişir' cevabına atıfta bulunularak, Saadet Partililerin bu ibretlik olayı irdelemesi önerildi.

Programın sonunda, Muharrem Coşkun'un 'Erbakan hocanın hâlâ gerçekleşmeyen hayali var mı' sorusuna Müftüoğlu'nun verdiği cevap da ibretlik olarak değerlendirildi. Bugün Saadet Partisi içinde, CHP ile ittifakın İslam NATO'su, İslam ortak parası veya D8'i aktif hale getireceğini söyleyen bir yönetici olup olmadığı sorgulandı. Ak Parti iktidarında Erbakan'ın hayallerinin gerçekleşebileceği tahmin edilirken, Saadet Partisi'nin ittifakında bunların gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği tartışıldı.