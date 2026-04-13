Müftüoğlu'nun CHP-MSP Koalisyonu Hatırası ve Saadet Partisi'nin İttifakına Eleştiri
Müftüoğlu'nun CHP-MSP Koalisyonu Hatırası ve Saadet Partisi'nin İttifakına Eleştiri

13.04.2026 08:40
Akit TV'deki Kırmızı Masa programında İsmail Müftüoğlu, 1974'te CHP ile koalisyonda bakanlık teklifini reddedişini anlatarak, Saadet Partisi'nin CHP ile ittifakını eleştirdi ve tarihi bir mecburiyetle güncel durumu karşılaştırdı.

Cumartesi akşam Akit TV'de Kırmızı Masa programında, Muharrem Coşkun'un konuğu İsmail Müftüoğlu, 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet Partisi'nin CHP ile ittifakına karşı, 1974 yılında CHP-MSP koalisyonunda kendisine bakanlık teklif edildiğini ancak Bülent Ecevit'in başbakan olduğu bir hükümette bakanlık yapmak istemediğini hatırlattı. Bu hatıra, CHP'ye nasıl bakılması gerektiğini gösteren bir örnek olarak sunuldu.

1973 seçimlerinde MSP 48 milletvekili kazanmış, ancak hiçbir parti tek başına hükümet kuramamıştı. Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, 'millet bize muhalefet görevi verdi' diyerek MSP ile hükümet kurmayı reddetmiş, bu durum ülkenin hükümetsiz kalmasına yol açmıştı. Demirel'in planı, dindar oyların MSP'den AP'ye kaymasını sağlamaktı, ancak MSP'nin CHP ile koalisyon kurması bir mecburiyetti. Daha sonra Demirel, CHP-MSP koalisyonu bozulunca MSP ile hükümet kurmayı kabul etti.

Bugün Saadet Partisi'nin, Tayyip Erdoğan'ın çağrılarına rağmen AK Parti yerine CHP ile ittifak yapması, 1974 koalisyonuyla karşılaştırılarak eleştirildi. Programda ayrıca, Of'lu bir hocanın Mustafa Kemal'e verdiği 'şapka takmakla gavur olunmaz, ama kendi rızanızla takarsanız hüküm değişir' cevabına atıfta bulunularak, Saadet Partililerin bu ibretlik olayı irdelemesi önerildi.

Programın sonunda, Muharrem Coşkun'un 'Erbakan hocanın hâlâ gerçekleşmeyen hayali var mı' sorusuna Müftüoğlu'nun verdiği cevap da ibretlik olarak değerlendirildi. Bugün Saadet Partisi içinde, CHP ile ittifakın İslam NATO'su, İslam ortak parası veya D8'i aktif hale getireceğini söyleyen bir yönetici olup olmadığı sorgulandı. Ak Parti iktidarında Erbakan'ın hayallerinin gerçekleşebileceği tahmin edilirken, Saadet Partisi'nin ittifakında bunların gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği tartışıldı.

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:31
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem Zorunlu ek bedellere son verildi
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
08:33
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Advertisement
