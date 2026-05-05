Müge'nin Organları 3 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müge'nin Organları 3 Hastaya Umut Oldu

05.05.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

39 yaşında beyin ölümü gerçekleşen Müge Demirci'nin organları, 3 hastaya nakledildi ve hayat verdi.

BURSA'da, nadir bir genetik hastalık olan 'Rubistein-Taybi Sendromu' ile dünyaya gelen, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Müge Demirci'nin (39), karaciğeri ve 2 böbreği, 3 hastaya umut oldu. Doktorların 19 yıl ömür biçtiği kızını 39 yaşında kaybettiğini belirten Sema Öztekin, "Onunla anne-kız sevgi seli olduk. Oğlum da bize dahil oldu. Özel bakımla, gecemizi gündüzümüze kattık. Sevgiyle 39 yaşına kadar yaşattım. Mucize bir ömür yaşadı benim meleğim" dedi.

Kestel'deki özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Müge Demirci, 17 Nisan'da kalp durması teşhisi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Demirci'nin 28 Nisan günü beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakli koordinatörlerinin görüştüğü aile, organ bağışına onay verdi. 30 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonla Demirci'nin karaciğeri ve 2 böbreği, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere başarıyla alındı.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ayşegül Aydemir, aileye beyin ölümünün tıbbi gerçeklerini titizlikle anlattıklarını söyledi. Beyin ölümünün geri dönüşsüz bir durum olduğunu belirten Dr. Aydemir, "Beyin ölümünün, bitkisel hayattan farklı olduğunu, tıbbi olarak artık ölü olduğunu hasta yakınlarına bildirdik. Bu süreçte kendileriyle uzun konuşmalar yapıp, organ naklinin önemini anlattık. Aile için zor bir karardı ama hastaları yaşadığı süre boyunca zorluklar yaşamış. Bu zorluklardan insanlara faydası olabilmiş bir insandı. Onlar da hayattaki misyonunun bir parçası olarak, ölürken de insanlara faydalı olabileceği kanaatine vardı ve organ naklini kabul ettiler. Hastanemiz, organ nakli bölge koordinasyon merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü, üniversite, tüm ekip bir arada çalıştık. Hastamızdan karaciğer ve 2 böbrek alındı. Organların üç insana umut olmasını umuyoruz" dedi.

Kızı Müge'ye henüz 16 günlükken 'Rubestein-Taybi Sendromu' tanısı konulduğunu belirten Sema Öztekin, yıllar boyunca hastalıkla mücadele ettiklerini vurguladı. Müge'nin en son Kestel'de özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğünü ifade eden Öztekin, "Orada da benim meleğim ses getirdi. 'Nasıl yetiştirdiniz?' dediler ve özel görevler üstlendi, saf sevgiyi yaydı. Sonra 13 gün önce kalbi durmuş kurumda ve bu hastaneye getirilmiş. Kalbi 2 kez burada da durmuş. Ben Yalova'dan acil geldim. Dün akşam, tekrar çağırıldım. Beyin ölümünün gerçekleştiğini ve artık geri dönüşün olmadığını söylediler. Ertesi gün Ayşegül Hanım, Büşra Hanımlarla ağlayarak, konuşmalar yaptık. Organ bağışını ağlayarak kabul ettim. O benim özel meleğimdi, annesinin inci çiçeğiydi. Giderken bile 3 cana can oldu" diye konuştu.

'İYİ Kİ ANNESİ OLDUM'

Doktorların hastalığı nedeniyle kızına en fazla 19 yıl ömür biçtiğini belirten Öztekin, "Bize dediler ki; 'En fazla 19 yaşına kadar yaşar.' Onunla anne-kız sevgi seli olduk. Oğlum da bize dahil oldu. Özel bakımla, gecemizi gündüzümüze kattık. Sevgiyle 39 yaşına kadar yaşattım. Mucize bir ömür yaşadı benim meleğim. İyi ki öyle bir evladın annesi olarak bunları tatmışım. İyi ki o beni anne olarak seçmiş. Onun annesi olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müge'nin Organları 3 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:59:44. #7.12#
SON DAKİKA: Müge'nin Organları 3 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.