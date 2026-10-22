Muğla 1. İdare Mahkemesi yedek subay öğretmenlik süresini hizmet süresine saydı

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamada, askerliğini yedek subay öğretmen olarak yapan üyelerinin, bu görevi sırasında geçen sürelerin de uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe esas hizmet süresi modülüne işlenmesi talebinin reddedilmesi üzerine açtıkları davayı kazandıkları duyuruldu.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askerliğini yedek subay öğretmen olarak yapan üyemizin, bu görevi sırasında geçen sürelerin de, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe esas hizmet süresi modülüne işlenmesi talebinin reddedilmesi üzerine açtığımız davada mahkeme üyemiz lehine karar verdi.

Muğla 1. İdare Mahkemesi, 19 Ağustos 2019-18 Temmuz 2020 tarihleri arasında yedek subay öğretmen olarak görev yapan üyemizin bu hizmet süresinin ilgili modüle işlenme talebini haklı bularak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tesis edilen aksi işlemi hukuka aykırı buldu.

Mahkeme, kararında, 'sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin öğretmenlik süresinin hesabına dahil edileceği' ve 'askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanların temel askerlik eğitiminden sonraki askerlik görevlerini eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan sürelerin öğretmenlik süresine dahil edileceği' yönündeki açık hükümlere dikkati çekti.

Oy birliği ile oluşturulan kararda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan işlem iptal edilerek dava masraflarının üyemize iadesine hükmedildi."