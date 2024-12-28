Muğla Belediyesi Marangoz Atölyesi ile Tasarruf Sağladı

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında kendi Marangoz Atölyesi'nde 6 milyon 400 bin TL'lik üretimi 1 milyon 970 bin TL'ye mal ederek yüzde 69 tasarruf sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, modern ekipmanlarla donattığı Marangoz Atölyesi'nde üç tekniker, 10 marangoz ustasıyla üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Marangoz Atölyesi'nde büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları ve Atatürk köşeleri gibi ahşap ürünler, dışa bağımlı kalmadan ve piyasa koşullarına göre daha düşük maliyetle imal ediliyor.

2024 yılında kendi marangozhanesinde 6 milyon 400 bin TL'lik üretimi 1 milyon 970 bin TL'ye mal eden Büyükşehir Belediyesi, yüzde 69 tasarruf sağladı. 2014 yılında faaliyete başlayan Büyükşehir Belediyesi'nin atölyede geride kalan 10 yılda piyasa fiyatı 19 milyon 453 bin 862 TL'lik maliyeti olan ürünler, 6 milyon 26 bin 672 TL maliyetle imal edilerek 13 milyon 427 bin 190 TL'lik tasarruf edildi.

Marangoz Atölyesi, Datça Kısa Mola Merkezi için kolları sıvadı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ekim ayı içerisinde Yatağan'da açılan Emin Eller Gündüz Bakım Evi'nin mobilya ve malzemeleri Marangoz Atölyesi tarafından yapıldı. Kısa süre içerisinde açılması planlanan Datça Kısa Mola Merkezi için de atölyede çalışmalar başladı.

İl genelinde 248 Atatürk büstü yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne il genelinde muhtarlar, okullar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü ve okullara da Atatürk köşesi kazandırıyor. Muhtarlıkların Atatürk büstü ve okulların Atatürk köşesi atölyede üretiliyor. İl genelinde bugüne kadar 102 mahalleye, 146 okul meydanına 248 Atatürk büstü yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, ekipleri ilerleyen günlerde de 21 adet Atatürk büstü daha yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşlara hizmet verdikleri 13 ilçede gerek ofis gerek kent mobilyaları olmak üzere birçok ürünü kendilerinin ürettiğini belirterek, "Muğla geniş bir coğrafya ve 13 ilçemizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin birimlerinin, ofislerinin ihtiyacı olan mobilyaları, Gündüz Bakımevi, Kısa Mola gibi birimlerimizin eşyalarını, vatandaşlarımızın bir araya geldiği parklardaki oturma gruplarını, okullarımız, mahallelerimiz için Atatürk Köşesi ve büstlerini Büyükşehir Belediyesi olarak kendi marangoz atölyemizde ustalarımızla yapıyoruz. Kaliteli, güvenli malzemelerle imal ettiğimiz ürünlerle hem tasarruf ediyor hem de şehrimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Muğla için üretmeye, vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.