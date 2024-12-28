Muğla Belediyesi Marangoz Atölyesi ile Tasarruf Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Belediyesi Marangoz Atölyesi ile Tasarruf Sağladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marangoz Atölyesi'nde 2024 yılındaki üretimi 6 milyon 400 bin TL'den 1 milyon 970 bin TL'ye düşürerek yüzde 69 tasarruf sağladı. Atölye, çeşitli ahşap ürünleri piyasaya bağımlı kalmadan üretmekte ve 248 Atatürk büstü imalatı gerçekleştirdi.

28.12.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında kendi Marangoz Atölyesi'nde 6 milyon 400 bin TL'lik üretimi 1 milyon 970 bin TL'ye mal ederek yüzde 69 tasarruf sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, modern ekipmanlarla donattığı Marangoz Atölyesi'nde üç tekniker, 10 marangoz ustasıyla üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Marangoz Atölyesi'nde büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları ve Atatürk köşeleri gibi ahşap ürünler, dışa bağımlı kalmadan ve piyasa koşullarına göre daha düşük maliyetle imal ediliyor.

2024 yılında kendi marangozhanesinde 6 milyon 400 bin TL'lik üretimi 1 milyon 970 bin TL'ye mal eden Büyükşehir Belediyesi, yüzde 69 tasarruf sağladı. 2014 yılında faaliyete başlayan Büyükşehir Belediyesi'nin atölyede geride kalan 10 yılda piyasa fiyatı 19 milyon 453 bin 862 TL'lik maliyeti olan ürünler, 6 milyon 26 bin 672 TL maliyetle imal edilerek 13 milyon 427 bin 190 TL'lik tasarruf edildi.

Marangoz Atölyesi, Datça Kısa Mola Merkezi için kolları sıvadı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ekim ayı içerisinde Yatağan'da açılan Emin Eller Gündüz Bakım Evi'nin mobilya ve malzemeleri Marangoz Atölyesi tarafından yapıldı. Kısa süre içerisinde açılması planlanan Datça Kısa Mola Merkezi için de atölyede çalışmalar başladı.

İl genelinde 248 Atatürk büstü yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne il genelinde muhtarlar, okullar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü ve okullara da Atatürk köşesi kazandırıyor. Muhtarlıkların Atatürk büstü ve okulların Atatürk köşesi atölyede üretiliyor. İl genelinde bugüne kadar 102 mahalleye, 146 okul meydanına 248 Atatürk büstü yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, ekipleri ilerleyen günlerde de 21 adet Atatürk büstü daha yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşlara hizmet verdikleri 13 ilçede gerek ofis gerek kent mobilyaları olmak üzere birçok ürünü kendilerinin ürettiğini belirterek, "Muğla geniş bir coğrafya ve 13 ilçemizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin birimlerinin, ofislerinin ihtiyacı olan mobilyaları, Gündüz Bakımevi, Kısa Mola gibi birimlerimizin eşyalarını, vatandaşlarımızın bir araya geldiği parklardaki oturma gruplarını, okullarımız, mahallelerimiz için Atatürk Köşesi ve büstlerini Büyükşehir Belediyesi olarak kendi marangoz atölyemizde ustalarımızla yapıyoruz. Kaliteli, güvenli malzemelerle imal ettiğimiz ürünlerle hem tasarruf ediyor hem de şehrimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Muğla için üretmeye, vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Belediyesi Marangoz Atölyesi ile Tasarruf Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
10:21 İşte 2024’ün en çok konuşulan magazin olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan magazin olayları
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 11:19:03. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Belediyesi Marangoz Atölyesi ile Tasarruf Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.