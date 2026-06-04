Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Gençlik İklim Eylem Fonu" Programına Kabul Edildi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Gençlik İklim Eylem Fonu" Programına Kabul Edildi

04.06.2026 10:52  Güncelleme: 12:03
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bloomberg Philanthropies'in Gençlik İklim Eylem Fonu programına kabul edilerek 50 bin dolar hibe ve uluslararası teknik destek almaya hak kazandı. Gençler iklim politikalarında söz sahibi olacak.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bloomberg Philanthropies tarafından yürütülen "Gençlik İklim Eylem Fonu" programına kabul edildi. Dünya genelinde yalnızca 300 belediyenin yer aldığı ağda yer alan Muğla, gençlerin iklim projeleri için 50 bin dolar hibe ve uluslararası teknik destek almaya hak kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanan sonuçlarla Madrid, Atina ve Cincinnati gibi kentlerle birlikte küresel bir iklim ağına katılarak uluslararası ölçekte önemli bir başarıya imza attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi paydaşlığında hazırlanan proje, sürdürülebilir şehirleri destekleyen dünyanın önde gelen kuruluşlarından Bloomberg Philanthropies'in "Gençlik İklim Eylem Fonu" programına kabul edildi.

GENÇLER İKLİM POLİTİKALARININ MERKEZİNDE YER ALACAK

Program kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençleri karar alma süreçlerine doğrudan dahil eden uygulamaları hayata geçirecek. Yeşil alanların artırılması, atık yönetiminin geliştirilmesi ve afetlere karşı dirençli kent politikalarının oluşturulması gibi alanlarda gençlerin fikir ve projeleri desteklenecek.

50 BİN DOLAR HİBE VE ULUSLARARASI TEKNİK DESTEK

Bloomberg Philanthropies tarafından yürütülen program kapsamında Muğla'da gençlerin geliştireceği iklim odaklı projelerin hayata geçirilmesi için 50 bin dolar hibe desteği almaya hak kazandı. Bunun yanı sıra belediye, uluslararası uzmanlardan teknik danışmanlık ve kapasite geliştirme desteği de alacak.

Sağlanacak desteklerle gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yenilikçi fikirlerinin hayata geçirilmesi ve yerel düzeyde somut sonuçlar üretilmesi hedefleniyor.

MUĞLA KÜRESEL İKLİM AĞINDA YERİNİ ALDI

Dünya genelinde 300 belediyeyi kapsayan seçkin program, gençlerin iklim eylemlerine aktif katılımını teşvik ederek şehirlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sunuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin programa kabul edilmesi, kentin uluslararası iş birliklerini güçlendirirken gençlerin çevre ve iklim politikalarında daha etkin rol üstlenmesine de önemli bir zemin hazırlayacak.

"GENÇLERİMİZİ YEREL YÖNETİMİN MERKEZİNE TAŞIYORUZ"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bloomberg Philanthropies Gençlik İklim Eylem Fonu'na kabul edilmenin Muğla için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Muğla, yalnızca doğasını koruyan bir kent değil, aynı zamanda gençlerini yerel yönetimde söz sahibi yaparak demokrasiyi ve iklim eylemini tabandan yukarıya inşa eden, dünyaya örnek bir modern yerel yönetim merkezi olma yolunda ilerliyor. Hedefimiz, gençlerimizin enerjisi ve vizyonuyla Muğla'nın iklim direncini artırmak, çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir. Bu uluslararası iş birliği, kentimizin küresel ölçekte görünürlüğünü ve marka değerini güçlendirecek önemli bir fırsattır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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