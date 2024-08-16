Muğla Bodrum\'da Makilik Alanda Başlayan Yangın Kontrol Altına Alınıyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda başlayıp zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alandan ve zeytinlikten dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, çok sayıda arazöz ve Muğla Büyükşehir Beledisine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.