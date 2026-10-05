Muğla Bodrum Mumcular'da orman yangını çıktı, ekipler havadan karadan müdahale ediyor - Son Dakika
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Muğla Bodrum Mumcular'da orman yangını çıktı, ekipler havadan karadan müdahale ediyor

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Muğla Bodrum Mumcular\'da orman yangını çıktı, ekipler havadan karadan müdahale ediyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mumcular Mahallesi Çocuk Mezarı mevkiindeki ormanda saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve hava araçları sevk edildi; ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mumcular Mahallesi Çocuk Mezarı mevkiindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ile hava araçları sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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