Muğla Büyükşehir Başkanı Aras, COP31 öncesi zirvede yerel yönetimlere seslendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir Başkanı Aras, COP31 öncesi zirvede yerel yönetimlere seslendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Büyükşehir Başkanı Aras, COP31 öncesi zirvede yerel yönetimlere seslendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ankara'daki Before COP31 zirvesine konuşmacı olarak katıldı. Aras, yerel yönetimlerin rolünü ve Muğla'nın iklim çalışmalarını anlatarak kentin 28-29 Eylül'de Akdeniz İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını aktardı.

(MUĞLA) - Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Çevre İletişim Derneği (UÇİD) tarafından Ankara'da düzenlenen "Before COP31 Türkiye Diyalogları Zirvesi"ne konuşmacı olarak katıldı. Aras, COP31'e giden süreçte yerel yönetimlerin rolü ve Muğla'nın iklim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 öncesinde düzenlenen zirve; kamu kurumları, yerel yönetimler, uzmanlar ve farklı sektörlerin temsilcilerini Ankara'da bir araya getirdi. Zirvede konuşan Başkan Aras, iklim kriziyle mücadelede kentlerin üstlendiği sorumluluğa dikkati çekerek Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarını ve COP31 hazırlıklarını anlattı.

"YEREL YÖNETİMLER GÜÇLÜ VE ORTAK BİR SES OLUŞTURMALI"

Başkan Aras, COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin yerel yönetimlerin küresel iklim gündeminde güçlü ve ortak bir ses oluşturması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Aras; iklim uyumu, adil dönüşüm ve iklim finansmanı başta olmak üzere yerel yönetimlerin ortak önceliklerinin COP31 gündemine taşınmasının önemine dikkati çekti.

Muğla'da iklim değişikliğiyle mücadeleyi farklı alanlarda yürüttüklerini belirten Aras; yenilenebilir enerji, su verimliliği, atık yönetimi, deniz ve kıyıların korunması ile iklim dirençli kent politikaları üzerine gerçekleştirilen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

MUĞLA, COP31 ÖNCESİ İKLİM BULUŞMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Aras, Muğla'nın COP31'e giden süreçte farklı kentleri ve paydaşları bir araya getireceğini de aktardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ICLEI Avrupa iş birliğiyle 28-29 Eylül'de Akdeniz İklim Zirvesi'ni düzenleyecek. Üç kıtadan Akdeniz'e kıyısı bulunan kentlerin katılımının planlandığı zirvenin sonunda "İklime Dirençli ve Adil Akdeniz Kentleri için Muğla Deklarasyonu" yayımlanacak.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca 29-30 Eylül'de Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi, UCLG-MEWA ve Sıfır Atık Vakfı ile "COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylem Politikası Diyaloğu" toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıyla belediyelerin iklim alanındaki önceliklerinin, çözüm önerilerinin ve yatırım ihtiyaçlarının COP31'e taşınması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA
Muğla Büyükşehir BelediyesiEtkinliklerAhmet ArasPolitikaAkdenizAnkaraGüncelEylülCOP31MuğlaÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Vay be Icardi Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Eskişehir’de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
Konserinde tacize uğramıştı Demet Akalın sessizliğini bozdu Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor Fatih Özdemir Tokat’ta gençlerle projeler üretiyor 21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat'ta gençlerle projeler üretiyor
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:17
Düğmeye basıldı TFF’den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
10:16
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:17
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim Hayat durma noktasına geldi
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 11:31:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Başkanı Aras, COP31 öncesi zirvede yerel yönetimlere seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement