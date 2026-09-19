Muğla Büyükşehir Başkanı Aras, COP31 öncesi zirvede yerel yönetimlere seslendi

(MUĞLA) - Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Çevre İletişim Derneği (UÇİD) tarafından Ankara'da düzenlenen "Before COP31 Türkiye Diyalogları Zirvesi"ne konuşmacı olarak katıldı. Aras, COP31'e giden süreçte yerel yönetimlerin rolü ve Muğla'nın iklim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 öncesinde düzenlenen zirve; kamu kurumları, yerel yönetimler, uzmanlar ve farklı sektörlerin temsilcilerini Ankara'da bir araya getirdi. Zirvede konuşan Başkan Aras, iklim kriziyle mücadelede kentlerin üstlendiği sorumluluğa dikkati çekerek Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarını ve COP31 hazırlıklarını anlattı.

"YEREL YÖNETİMLER GÜÇLÜ VE ORTAK BİR SES OLUŞTURMALI"

Başkan Aras, COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin yerel yönetimlerin küresel iklim gündeminde güçlü ve ortak bir ses oluşturması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Aras; iklim uyumu, adil dönüşüm ve iklim finansmanı başta olmak üzere yerel yönetimlerin ortak önceliklerinin COP31 gündemine taşınmasının önemine dikkati çekti.

Muğla'da iklim değişikliğiyle mücadeleyi farklı alanlarda yürüttüklerini belirten Aras; yenilenebilir enerji, su verimliliği, atık yönetimi, deniz ve kıyıların korunması ile iklim dirençli kent politikaları üzerine gerçekleştirilen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

MUĞLA, COP31 ÖNCESİ İKLİM BULUŞMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Aras, Muğla'nın COP31'e giden süreçte farklı kentleri ve paydaşları bir araya getireceğini de aktardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ICLEI Avrupa iş birliğiyle 28-29 Eylül'de Akdeniz İklim Zirvesi'ni düzenleyecek. Üç kıtadan Akdeniz'e kıyısı bulunan kentlerin katılımının planlandığı zirvenin sonunda "İklime Dirençli ve Adil Akdeniz Kentleri için Muğla Deklarasyonu" yayımlanacak.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca 29-30 Eylül'de Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi, UCLG-MEWA ve Sıfır Atık Vakfı ile "COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylem Politikası Diyaloğu" toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıyla belediyelerin iklim alanındaki önceliklerinin, çözüm önerilerinin ve yatırım ihtiyaçlarının COP31'e taşınması amaçlanıyor.