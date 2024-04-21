Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyelerin denetlenmesi gerektiğini söyledi

Güncel

HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Genel merkezimizin yaptığı sunumlarda da belediyelerin belli periyotlarla denetleneceği ifade edildi. Bence bu da çok doğru bir yaklaşım. Sanki bir Sayıştay denetlemesi gibi bir denetim-kontrol mekanizması kurulursa o zaman hata yapılmayacaktır. Hatta sosyal projeler ve diğer belediye projelerinin de daha çabuk hayata geçmesi sağlanacaktır" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Genel Merkez'de düzenlenen "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"na katıldı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Aras, çalıştaya ilişkin şunları söyledi:

"Tam zamanında yapılan bir çalıştay. Çok yeni seçilen belediye başkanlarımız var. Çünkü daha önceki belediye başkanlarımızdan sadece 108 belediye başkanımız şu anda görevde. 300 belediye başkanımız yeni seçilmiş durumda. Tabii ki belediyecilik bir tecrübe de istiyor. O yüzden daha işin başındayken böyle bir toplantının yapılması ve belediyecilik konusunda tecrübelerin paylaşılması, bir söylem ve eylem birliği oluşturulması, 2028'e giden yolda başarılı olmak zorunda olduğumuzdan da hareketle projelerin paylaşılması, tecrübeli belediye başkanlarının ki bugün Yılmaz Büyükerşen, Osman Gürün, Recep Gürkan, Ülgür Gökhan gibi belediye başkanlarımız bizlere ağabeylik yapacak, yeni seçilen belediye başkanlarına doğru yolu gösterecek olan bu toplantıların önemini biliyoruz.

Zaten genel merkezimizin yaptığı sunumlarda da belediyelerin bir de belli periyotlarla denetleneceği ifade edildi. Bence bu da çok doğru bir yaklaşım. Sanki bir Sayıştay denetlemesi gibi bir denetim-kontrol mekanizması kurulursa o zaman hata yapılmayacaktır. Hatta sosyal projeler ve diğer belediye projelerinin de daha çabuk hayata geçmesi sağlanacaktır. İyi bir ekip kurulmasının önemini hatırlatmak isterim. Yeni seçilen belediyelerde, belediye başkanlarımızın ekiplerini iyi seçmeleri gerekir. Liyakatle önem vermeleri gerekir. Nepotizmden uzak durmak gerekir. Bunları paylaşıyor hem Genel Başkanımız hem genel başkan yardımcılarımız hem tecrübeli belediye başkanlarımız hem de uzmanlar. Ben de yeni seçilen belediye başkanlarına rehberlik yapıyorum. Onlara 5 yıllık önceki Bodrum tecrübemizle bazı tavsiyelerde bulunuyorum. Bence bunun çok büyük bir önemi var. Genel merkezimizin bu çalışmasına ve yaklaşımına ben de katılıyorum ve çalışmayı başlatanları kutluyorum."