Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Marmaris'te ziyaretlerine devam etti

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın koordinasyon içinde çalışılması amacıyla başlattığı ilçe ziyaretlerinin Marmaris durağında kendisine Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü eşlik etti. Ünlü, "İlçe belediyesi büyükşehir belediyesi ayrımı yapmadan çalışıyor, daha iyi hizmet için güçlerimizi birleştiriyoruz" dedi.

Başkan Aras, haftanın ilk iş gününü Marmaris ve mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlere ayırdı. Çamlı, Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Bayır'da halk buluşmaları gerçekleştiren Başkan Aras'a, Başkan Ünlü de eşlik etti. Sabah saatlerinde Çamlı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan iki başkan, mahallelilerden gelen talep ve önerileri dinledi. Ardından Marmaris Belediyesi Hizmet Binası'na gelen Başkan Aras ve Başkan Ünlü burada bir basın toplantısı düzenleyerek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ortak yatırımların planlanması ve ilçeyle büyükşehir belediyelerinin koordinasyon içinde yol alması için ilçeleri ziyaret ettiklerini belirten Başkan Aras, şunları söyledi:

"Ekonomide yaşanan sıkıntılar Belediyelerimizin de bütün finansal tablosunu bozdu. Personel maliyetleri de çok arttı. Artık belediyeler yatırım yapamaz hale geldi. Gelirler giderleri karşılayamıyor şu anda. Bu anlamda belediyeleri finansal olarak güçlendirmek gerekiyor. Özellikle bizim gibi yaz ve kış nüfusu çok değişken olan belediyeler için 'kent vergisi' gibi, motorlu taşıtlar vergisinin bir bölümünün belediyelere bırakılması gibi önerilerimiz oldu ama maalesef bunların hiç biri dikkate alınmadı. Bizim için büyük küçük şehir ayrımı yok. Zorlanan belediyelerimiz olursa tabii ki destekçisi olacağız."

Aras'tan Marmaris- Fethiye'ye feribot müjdesi

Aras, konuşmasında bölgeyi çok yakından ilgilendiren iki yeni gelişmenin de müjdesini verdi. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı itibarıyla Marmaris-Fethiye arasında günde üç kere feribot seferlerinin başlayacağını belirten Aras, söz konusu seferlerin karayolu yolculuğu süresini 3'te 1 oranında kısaltacağını belirtti.

Bir süredir çalışmaları devam eden, Bozburun Yarımadasındaki su sıkıntısını giderecek projeye de değinen Aras, "Bugün itibarıyla Turunç Mahalle'mizdeki su deposuna su ulaştı. Bundan sonraki süreçte amacımız 15 Temmuz'a kadar Bozburun Mahallemize suyu ulaştırmak. Suyun kullanımı arttıkça oluşacak atık suları da her mahallemizde MUSKİ öncülüğünde projeler geliştirerek ve finansal kaynak yaratarak bertaraf edeceğiz" diye konuştu.

Dere yataklarının temizliğiyle ilgili konuşan Başkan Ünlü ise dere yataklarının bir kısmının sorumluluğunun Devlet Su İşleri'nde, bir kısmının ise Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu kaydederek konuya ilişkin şunları söyledi:

"Biz de ilçe belediyesi büyükşehir belediyesi ayrımı yapmadan çalışıyor, daha iyi hizmet için güçlerimizi birleştiriyoruz. Önemli olan vatandaşlarımızın memnuniyeti. Biz dere etraflarının bakımı, korkulukların bakımı ve boyanması, yatakların temizlenmesi gibi çalışmalara başladık. Ama takdir edersiniz ki hepsinin bir anda temizlenmesi mümkün değil. Dere yataklarında sırayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu da insan gücüyle olduğu için tabi ki bir süre alıyor. Makine ekipman, personel tüm güçlerimizi birleştirdik. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlılık bekliyoruz."

Aras ve Ünlü'nün ziyaret programı, Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Bayır'daki halk buluşmalarıyla devam etti.