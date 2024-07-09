Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: Ormanlarımızı Korumak İçin Her Türlü Önlemi Alacağız - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: Ormanlarımızı Korumak İçin Her Türlü Önlemi Alacağız

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklim krizinin etkilerinin hissedildiği bir dönemde ormanları korumak için her türlü önlemi alacaklarını söyledi. Aras, vatandaşlara da dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

09.07.2024 23:23  Güncelleme: 23:24
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yeşil vatanımızı korumak zorundayız. İklim krizinin bu kadar hissedildiği, kuraklığın bu kadar üst düzeye çıktığı bir dönemde ormanlarımızı korumak için her türlü önlemi alacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangını bölgesinde açıklamalarda bulundu. Aras, "2021 yılındaki o büyük yangından sonra aslında en korktuğumuz, aklıma getirmek istemediğim bir bölgeydi burası. Çünkü en nitelikli orman alanının olduğu bölge Etrim, İnişdibi, Kaplan Dağı bölgesi. Burayı hep düşünüyorduk, bir şey olmasın diye dua ediyorduk ama maalesef bugün anlaşılan yol kenarındaki bir sebepten çıkan yangın İnişdibi bölgesinden Kaplan Dağına kadar yayılmış idi. Orman Bölge Müdürlüğümüzün büyük bir mücadelesi yine hava ekiplerinin çok ciddi müdahalesi, itfaiyemizin, diğer bütün gönüllü kuruluşların, Bodrum Belediyesinin tabii ki büyükşehir belediyemizin bütün ekiplerinin müdahalesiyle şu anda durduruldu. İyi ki akşam saatlerinde çıkmadı bu yangın. En azından hava müdahalesi yapılabildi hava araçlarıyla. Şu anda yaklaşık 100 hektar kadar nitelikli bir orman alanı zarar gördü. Burası bizim gönlümüzde ayrı bir yeri olan köyümüz. O yüzden çok üzüldük."

Başkan Aras, bütün kamu kurum kuruluşlarının hep birlikte iş birliği halinde yangına müdahale ettiğini vurgulayarak, "2021'deki o sıkıntıları yaşamıyoruz artık. Hava sıcaklıklarının bu kadar yüksek olduğu, nemin bu kadar az olduğu, riskin yüksek olduğu bir dönemde vatandaşlarımızın da çok dikkatli olması gerekiyor. Bazen evimize gittiğimiz zaman şunu düşünüyoruz; yine bir orman yakmışlar. Ama belki de oradan arabayla geçerken sigara izmaritini atan biz bile olabiliriz. Yani bu kadar önemli bir durum. Herkesin çok dikkatli olması lazım" ifadelerini kullandı.

"Ormanlarımızı korumak için her türlü önlemi alacağız"

Muğla Büyükşehir Belediye olarak orman yangınlarına karşı bir farkındalık çalışması yapacaklarını da kaydeden Aras, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili bir farkındalık çalışmasına biz başlayacağız. Orman yangınlarıyla ilgili vatandaşlarımızın dikkatli olması gereken hususları büyükşehir belediyesi olarak medya kuruluşlarıyla beraber yapacağımız ortak bir çalışmayla tekrar gündeme getireceğiz. İtfaiye ekibimizi daha da güçlendireceğiz. Bu konuda zaten arkadaşlarım da çok büyük bir mücadele veriyorlar. Ama onların da imkanlarını daha da güçlendireceğiz. İtfayemize yeni araçlar alıyoruz. Hem ani müdahale araçları hem de yangın söndürme arazözleri alıyoruz. Orman Bakanlığımızın, bölge müdürlüğümüzün bizden talep edeceği anda hep birlikte oradayız. Orada olmak istiyoruz ve onlara destek olmak istiyoruz. Bölge halkına, Bodrum'umuza, Muğla'mıza geçmiş olsun. Yani umarım bir daha böyle bir yangın olmaz. Ama yine de ucuz atlattık bu yangını. Zamanında müdahale edilmiş. 14: 16'da çıkan yangına 10 dakika sonra hem bölgedeki orman ekipleri hem de itfaiyemiz anında yetişip hava araçlarıyla beraber müdahale edilmiş. Zamanında müdahale etmek çok büyük bir önem taşımakta. İnşallah bundan sonra olmaz ama biz hazırız. Arkadaşlarımız hazır. Yeşil vatanımızı korumak zorundayız. İklim krizinin bu kadar hissedildiği, kuraklığın bu kadar üst düzeye çıktığı bir dönemde ormanlarımızı korumak için her türlü önlemi alacağız."

"Herkes çok dikkatli olmalı"

Vatandaşlara çağrıda da bulunan Aras, "Bayramdan önce Orman Bakanlığıımızın "Orman Benim" projesiyle ilgili. Yol kenarlarından çöp toplamıştık. Çöp dediğimiz de cam şişeler, pet şişeler, sigara izmaritleri, piknik yapanların bıraktığı çöpler. Yani bunlar ister istemez oradaki ekosistemi bozuyor. Hava sıcaklıklarıyla beraber onların da etkisiyle istenmeyen durumlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden vatandaşlarımızın çok çok dikkatli olması gerekiyor. Ormana girmemeleri, piknik yapmamaları... Camı açıp da attıkları bir sigara izmaritinin nelere mal olacağını tahmin edemez kimse. Bunlara çok dikkat etsinler. Şu anda çok riskli bir dönemden geçiyoruz. Biz de gerekli önlemleri alacağız ama vatandaşlarımıza da gerçekten iş düşüyor. Herkes çok dikkatli olmalı" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: Ormanlarımızı Korumak İçin Her Türlü Önlemi Alacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: Ormanlarımızı Korumak İçin Her Türlü Önlemi Alacağız - Son Dakika
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