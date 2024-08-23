Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yunanistan\'ın Rodos adasına ziyaret düzenledi

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Birlik Encümeni ile 21-23 Ağustos günlerinde Yunanistan'ın Rodos adasına bir ziyaret düzenledi. Görüşmelerde iklim krizi, barış, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Ahmet Aras'a Rodos adası ziyaretinde Birlik Encümenleri; Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un yanı sıra Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü eşlik etti.

Ziyarette Başkan Aras, Rodos Belediye Başkanı Alexandros Vasilios Koliadis, Güney Ege Bölge Başkanvekili Asprakis Apostolis, Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali ve Rodos Müslümanları Kültür ve Kardeşlik Derneği ile bir araya geldi.

Görüşmelerde; İklim değişikliğiyle mücadele için stratejiler geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, barış ortamının sağlanmasının bölgesel kalkınma için önemli olduğu ifade edildi ve toplumların dayanışma içinde hareket etmesi gerektiği hakkında görüş birliğine varıldı.

Başkan Aras, seçim sürecinden bu yana dile getirdiği "Dünya Kenti Muğla" hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını, her geçen gün yeni adımlar attıklarını belirtti. Başkan Aras, şunları söyledi:

"Dünya Kenti Muğla vizyonuyla uluslararası iş birliği projelerini kararlılıkla takip edeceğiz ve bu girişimler her iki bölge için yeni fırsatlar sunacak. Denizin, doğanın ve tarihi dokunun korunmasına yönelik önemli adımlar atmayı da amaçlıyoruz. Birlikte, barış içinde yapacağımız çalışmalar kalkınma ve sürdürülebilirlik konusunda iki bölgeye de önemli katkılar sunacak. Dünya Kenti Muğla vizyonumuz doğrultusunda kent diplomasisi stratejimizi her geçen gün çeşitlendiriyor, başta Ege ve Akdeniz'deki komşularımızla birlikte daha dirençli, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Aras ayrıca Yunanistan'ın başkenti Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.