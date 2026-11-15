Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, 63 milyon avroluk su projesini anlattı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, COP31 kapsamında düzenlenen "Kentlerde İklim Eyleminin Finansmanı" panelinde, kentin su güvenliğine yönelik yatırımlarını anlattı. Aras, iklim finansmanında turizm kentlerinin mevsimsel nüfus artışının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında 14 Kasım 2026 tarihinde İLBANK Pavilyonu'nda gerçekleştirilen "Kentlerde İklim Eyleminin Finansmanı" başlıklı panele katıldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından UN-Habitat, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen panelde; EBRD, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve İLBANK temsilcileri bir araya geldi. Panelde kentlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması, sürdürülebilir altyapı yatırımları ve yerel yönetimlerin iklim finansmanına erişimi değerlendirildi.

Panelde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, EBRD Yeşil Şehirler Programı'na katılımın Muğla açısından yalnızca bir finansman ortaklığı olmadığını, kentin iklim geleceğine yönelik uzun vadeli bir taahhüt niteliği taşıdığını belirtti. Kuraklık, değişen yağış rejimi, artan sıcaklık ve turizm sezonundaki nüfus yoğunluğunun su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çeken Aras, su güvenliğinin kentin öncelikli gündemlerinden biri olduğunu ifade etti.

SU KAYIPLARININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Muğla'nın su altyapısını güçlendirmek amacıyla EBRD ile geliştirilen 63 milyon avroluk İçme Suyu Kayıplarının Azaltılması Projesi hakkında bilgi veren Başkan Aras; Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde yaklaşık yüzde 60 seviyesinde bulunan su kayıplarının azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Proje kapsamında içme suyu iletim ve dağıtım hatlarının yenilenmesi, bölgesel ölçüm alanları (DMA) ve SCADA sistemlerinin kurulması planlanıyor. Böylece su şebekesinin anlık olarak izlenmesi, kayıp ve kaçakların daha hızlı tespit edilerek müdahale edilmesi amaçlanıyor.

DENİZ SUYU ARITMA PROJESİNDEN BAHSETTİ

Muğla'nın artan su ihtiyacına karşı alternatif kaynaklar üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Aras, Topgözü/Yuvarlakçay su kaynağının mevcut sisteme entegre edilmesi, Bodrum ve Milas ilçelerine yönelik "Ekinanbarı Deniz Suyu Arıtma Projesi" hakkında da bilgi verdi.

"Ekinanbarı Projesi" kapsamında yıllık yaklaşık 50 milyon avroluk yatırımla 20 milyon metreküp ilave su sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden Aras, mevcut su kaynaklarının korunması, arıtılmış atık suların yeniden kullanılması ve su tasarrufunun yaygınlaştırılmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı.

MUĞLA'NIN 2050 HEDEFİ: KARBON NÖTR

Başkan Aras, su yönetimine ilişkin yatırımların Muğla'nın 2050 yılına kadar karbon nötr ve iklim değişikliğine dirençli bir kent olma hedefi doğrultusunda planlandığını belirtti.

Panelde, turizm kentlerinin iklim finansmanına erişiminde yaşadığı zorluklara da değinen Başkan Aras, Muğla'nın yaz aylarında artan nüfusunun altyapı hizmetleri üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti.

İçme suyu, atık su, ulaşım, enerji ve atık yönetimi yatırımlarının yalnızca yerleşik nüfusa göre planlanmasının yeterli olmadığını vurgulayan Aras, uluslararası finans kuruluşlarının turizm kentlerinin dönemsel ihtiyaçlarını dikkate alması gerektiğini söyledi.

Aras, iklim yatırımlarının hayata geçirilmesinde hibe, teknik destek ve uygun koşullu kredileri bir araya getiren finansman modellerinin önemine dikkati çekerek uluslararası iş birliklerinin somut projelere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.