Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras\'tan Anneler Günü mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Aras mesajında, hayata gelinen ilk andan itibaren dünyayla kurulan ilk bağın, ilk güven halkasının ve ilk temasın annelerle başladığını belirtti.

Anne olmanın sonsuz bir sabır ve bitip tükenmek bilmeyen bir emek ile yaşamak demek olduğunu vurgulayan Aras, anne olmanın hayatı hem kendisi hem de çocukları için var edebilmek demek olduğunu ifade etti.

Aras, Anneler Günü'nün sadece onların yaptıklarına teşekkür edilen bir gün olmadığını ve olmaması gerektiğinin altını çizdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Annelerimizin hayatımıza kattığı değeri, kadın emeğinin toplumdaki yerini ve yaşamı ayakta tutan görünmez sorumlulukları hatırlama günüdür. Anne olan, olamayan, bekleyen, yitiren ama yüreğinde hep annelik duygusunu hisseden tüm annelerimizin gününü kutluyor, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım ve şehit anneleri olmak üzere ebediyete uğurladığımız tüm anneleri rahmet ve minnetle anıyorum."