Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı İklim Zirvesi\'nde Konuşacak

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 26-27 Eylül 2024 tarihlerinde Fransa'nın Nice kentinde düzenlenecek İklim Zirvesi'ne katılacak.

Fransa'nın Nice kentinde 26-27 Eylül'de gerçekleştirilecek İklim Zirvesi, özellikle deniz ekosistemleri ve Akdeniz bölgesindeki etkileri üzerine odaklanarak uzmanları, bilim insanlarını, siyasi liderleri ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek. Başkan Aras'ın da konuşmacı olarak katılacağı İklim Zirvesi'nde iklim değişikliğinin okyanuslar ve denizler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla stratejiler geliştirilmesi planlanıyor.

Haziran 2025'te Nice'te düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'na temel oluşturması planlanan Nice İklim Zirvesi'nde denizlerin korunması ve koruma politikalarının teşvik edilmesiyle ilgili konuları ele alınacak. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aras da İklim Zirvesi'nde belediye başkanlarının yükselen deniz seviyeleri ve iklim değişikliği karşısında karşılaştıkları zorluklar üzerine bir konuşma yapacak.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik, yerel ve küresel çözümleri bir araya getirerek deniz ve kıyı bölgelerinde çevresel dayanıklılığı artırmayı da hedefliyor.