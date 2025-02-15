Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2 Milyon Yerel Tohum Dağıtacak - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2 Milyon Yerel Tohum Dağıtacak

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarının korunması ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla 2 milyon yerel tohum dağıtacak. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 19 milyon tohum dağıtıldı ve bu sayı 2025 yılında 21 milyona ulaşması hedefleniyor.

15.02.2025 14:22  Güncelleme: 14:36
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarının korunması ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla 2 milyon yerel tohumu vatandaşa dağıtacak. Başkan Ahmet Aras, projeye ilişkin, "Amacımız, çiftçilerimizi ve üreticilerimizi destekleyerek yerel tarımı güçlendirmek, ata tohumlarımızın yok olmasını önlemek ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamaktır" dedi.

2016 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yerel Tohum, Ulusal Güç" sloganıyla başlatılan proje kapsamında bugüne kadar toplam 19 milyon tohum dağıtıldı. 2025 yılında dağıtılacak 2 milyon tohumla bu sayının 21 milyona ulaşması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, bugüne kadar 980 farklı yerel tohumu üreticiden alıp test ederek koruma altına aldı.

Ücretsiz tohum almak isteyen vatandaşlar, 'yereltohum.mugla.bel.tr' adresinden başvuru formunu doldurarak veya şubat ayı içerisinde Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret ederek tohumlardan alabilecek.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Muğla genelinde üreticiler ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum projesine büyük ilgi gösteriyor. Projeden faydalanan vatandaşlardan bazıları, ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik duydukları memnuniyeti, şöyle dile getirdi:

-Seda Düzgün: "Büyük bir bahçemiz var, orada bitkiler, sebzeler, meyve ağaçlarımız var. 4 yıldır ata tohumları ile ürünler yetiştirdik. Bu uygulamayı çok sevdim. Pazara gittiğimizde soruyoruz, hangisi yerel tohum diye, bizlerin de bilinçlenmesini sağlayan çok güzel bir uygulama. Ata tohumlarına sahip çıkmak ve kolay erişebilmek çok önemli. Bu anlamda bizleri yerel tohumlarla buluşturduğu için Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ederim."

-Enise Çapan: "Yerel tohumdan vazgeçmiyoruz. Ahmet Başkan'a destekleri için çok teşekkür ederiz."

- Ercan Avcı: "Bu tohumların nesilden nesile aktarılması bizi çok memnun ediyor. Projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını çok isterim."

-Recep Uysal: "Her yıl yerel tohumlarımı buradan temin ediyorum. Ayrıca adaçayı ve lavanta yetiştiriyorum. Ürettiğim lavantaları Büyükşehir Belediyesi'nin distilasyon merkezinde sıktırıyorum. Bize bu hizmetleri sunduğu için Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ederim."

Tohumlar laboratuvar testlerinden geçerek dağıtılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Görevlisi Ahmet Babacık, yerel tohumların bilimsel süreçlerden geçtiğini belirterek, "Yerel Tohum Merkezimizde 980 çeşit yerel tohum himaye ediliyor. 2024 yılı üretim planlaması kapsamında 120 çeşit yerel tohum ekimi gerçekleştirdik. Dağıtım öncesinde, tüm tohumlarımızı laboratuvar testlerinden geçirerek analizlerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise ata tohumlarının korunmasının tarımsal sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ata tohumları, geçmişten günümüze gelen en kıymetli tarımsal miraslarımızdan biridir. Onları koruyarak gelecek nesillere aktarmak, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda tarımsal bağımsızlığımızın da teminatıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, doğanın bize sunduğu bu değerli mirası yaşatmak ve yaygınlaştırmak adına bu yıl 2 milyon yerel tohum dağıtıyoruz. Amacımız, çiftçilerimizi ve üreticilerimizi destekleyerek yerel tarımı güçlendirmek, ata tohumlarımızın yok olmasını önlemek ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamaktır. Geleneksel tarımı teşvik ederek, doğal ve sağlıklı üretimi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yerel Tohum Merkezimizde bugüne kadar 980 farklı tohum çeşidini koruma altına alarak üretime kazandırdık ve halkımıza ücretsiz olarak ulaştırmaya devam ediyoruz. Tarımsal mirasımıza sahip çıkan tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dünya kenti Muğlamızda yerel tohumumuzun, toprağımızın kıymetini bilerek üreten köylümüze destek olmaya, tarıma destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2 Milyon Yerel Tohum Dağıtacak - Son Dakika

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