Muğla Büyükşehir Belediyesi 3 Bin 596 Can Dostu Sahiplendirdi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 3 Bin 596 Can Dostu Sahiplendirdi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, 3 bin 596 can dostunu yeni yuvalarına kavuşturdu. Başkan Ahmet Aras, her canlının yaşam hakkını savunacaklarını vurguladı.

07.04.2025 16:15  Güncelleme: 17:09
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, bugüne kadar 3 bin 596 can dostu sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturdu. Can dostların bakımını yaparak onları yeni yuvalarına kavuşturduklarını kaydeden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğlamızda yaşayan her canlının yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, can dostları sahiplendirmeye devam ediyor. İlk kabul, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri ile açık-kapalı kafesler ile doğal yaşam park alanlarına sahip Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde bugüne kadar 3 bin 596 can dost sahiplendirilirken 55 bin 852'si tedavi edildi ve 25 bin 617 can dosta ise kısırlaştırma işlemi yapıldı. Geçici Hayvan Bakımevi'nde kısırlaştırılan 25 bin 617 can dostun 13 bin 225'i köpek, 12 bin 392'si de kedilerden oluşuyor. Geçici Hayvan Bakımevi'nde can dostlara 2 bin 575 cerrahi operasyon yapıldı. Ayrıca Geçici Hayvan Bakımevi'ni okul ve kurumlardan 30 bin 200 kişi ziyaret etti.

"Aslında onları sahiplenmiyor, evlat ediniyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'da yaşayan her canlının yaşam hakkını savunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Can dostlarımız bizim en masum hayat arkadaşlarımızdır. Bunun için aslında onları sahiplenmiyor, evlat ediniyoruz. Biz Muğla'da her politikamızı eşitlik temelinde oluşturuyoruz. Şehrimizde canlı cansız her şeyin yaşama ve var olma hakkına saygı duyuyoruz. Onları koruyacak projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu anlayışla can dostlarımız için hayata geçirdiğimiz Geçici Bakımevimiz donanımıyla örnek alınan bir bakımevi oldu. Can dostlarımızın bakımını yapıyoruz, tedavi ediyoruz ve onlara yeni yuva buluyoruz. Uzman ekibimiz her ihtiyaçlarını karşılıyor. Muğlamızda yaşayan her canlının yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi 3 Bin 596 Can Dostu Sahiplendirdi - Son Dakika

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