Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Hastalara Fizyoterapi Desteği - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Hastalara Fizyoterapi Desteği

08.04.2026 10:58  Güncelleme: 12:10
Muğla Büyükşehir Belediyesi, evde sağlığa yönelik fizyoterapi hizmeti ile bugüne kadar 560 hastaya toplam 1850 seans destek sağladı. Ekipler, özellikle yatağa bağımlı hastaların ihtiyaçları doğrultusunda evde ziyaretler gerçekleştiriyor.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık hizmetleri kapsamında fizyoterapi desteğini sürdürerek bugüne kadar 560 hastaya toplam bin 850 seans hizmet verdi.

Vatandaşların sağlık ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; evde bakım, pansuman, şeker ölçümü, kişisel bakım, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hasta ve engelli nakil ile 'Kısa Mola' hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle yatağa bağımlı hastaların tedavisine öncelik veren ekipler, ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek destek sağlıyor.

"Büyükşehir'in tüm sağlık hizmetlerinden memnunuz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin fizyoterapi hizmetinden yararlanan Abdullah Demir'in kızı Behice Çınar, sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirtti. Çınar, babasının geçirdiği kaza sonrası ameliyat olduğunu ve doktorun önerisiyle evde fizyoterapi hizmeti almaya başladıklarını ifade ederek, "Gelen fizyoterapistten çok memnunuz. Belediyemiz ayrıca hasta karyolası da temin etti. Tüm hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sağlığım için yanımda olan herkese teşekkür ediyorum"

Fizyoterapi hizmeti alan Abdullah Demir ise köyde ağaçlarla ilgilenirken düşerek yaralandığını ve ameliyat sonrası fizik tedaviye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Demir, "Büyükşehir Belediyesi'nin fizyoterapi ve hasta nakil hizmetlerinden yararlanıyorum. Herkesten çok memnunum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fizyoterapist Yaren Merve Eymir: "Son bir buçuk yılda bin 850 seans yaptık ve 560 hastaya ulaştık"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fizyoterapisti Yaren Merve Eymir, yaşlı ve fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara evlerinde hizmet verdiklerini belirterek, "Hastalarımız genellikle inme ve nörolojik rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişilerden oluşuyor. Son bir buçuk yılda 560 hastaya ulaşarak bin 850 seans gerçekleştirdik. Menteşe, Bodrum ve Ortaca'da üç fizyoterapist olarak hizmet veriyoruz. Hastalarımız haftada bir ziyaret edilerek ihtiyaçlarına göre egzersiz programları düzenleniyor" dedi.

Eymir ayrıca, hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 444 48 01 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alabileceklerini belirtti.

Başkan Aras: "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyoruz"

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimine önem verdiklerini vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Özellikle yatağa bağımlı, yaşlı ve fizik tedaviye ihtiyaç duyan hemşerilerimizin evlerinde destek alabilmesi bizim için çok kıymetli. Bu hizmetlerle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı ve onların yanında olduğumuzu hissettirmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, insan sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm fizyoterapistlerimizin de 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü'nü kutluyor, emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Hastalara Fizyoterapi Desteği - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Hastalara Fizyoterapi Desteği - Son Dakika
